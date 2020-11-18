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Три дня на выборы. В Алтайском крае готовятся применить многодневное голосование

Новости
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Трехдневное голосование, которое теперь будут проходить на федеральном уровне, предлагают распространить и на все выборы в Алтайском крае. Этот вопрос депутаты регионального парламента обсудят на сессии в следующий четверг, 27 ноября.

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Поправки в Кодекс о выборах в АКЗС внесла избирательная комиссия региона. Избирком предлагает прописать в законе возможность проведения многодневного голосования (но не более трех дней). И распространить эту норму на выборы губернатора, в АКЗС и в органы местного самоуправления, а также на довыборы и референдум.

Решение о «трехдневке» будет принимать проводящая выборы комиссия в каждом конкретном случае. И сделать это надо в течение 10 дней с момента назначения голосования.

Следующие выборы главы региона пройдут только в 2023 году,  а вот выборы в краевой парламент состоятся уже в сентябре следующего года.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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