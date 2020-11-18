В барнаульский автопарк теплосетей поступит еще 15 автомобилей

В разгар отопительного сезона усиленно трудятся не только специалисты, но и огромное количество техники. В барнаульском теплосетевом подразделении Сибирской генерирующей компании насчитывается 103 единицы различного вида машин. Ежегодно проводится обновление автопарка и 2020 год не стал исключением.

Всего в автопарке теплосетей в Барнауле 103 единицы техники. Здесь есть все от легковых автомобилей до грузопассажирских фургонов, от маленьких маневренных экскаваторов до огромных автомобильных кранов, есть даже механизированные авторемонтные мастерские на колесах — в общем все, чтобы оперативно устранять повреждения и восстанавливать благоустройство в самые короткие из возможных сроков.

Управляют таким хозяйством в несколько смен 128 специалистов: водители, трактористы, машинисты экскаваторов и кранов. Их общий водительский стаж — более 1000 лет.

В 2020 году в рамках инвестиционной компании СГК поступит еще 15 единиц техники общей стоимостью 32 млн рублей. Новые автомобили для перевозки бригад, самосвалы для транспортировки грунта, щебня и песка, мастерская аварийно-восстановительных работ (МАВР) и экскаватор.

Каждая из машин по-своему помогает аварийными бригадам в ремонтах, но общая задача и людей, и техники — завершить работы в кротчайшие сроки и вернуть ресурс в дома горожан