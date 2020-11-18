Алтайский Минстрой рассчитывает получить почти 1,5 млрд рублей на 112 объектов в 2021 году, однако пока их в бюджете не заложено. Проблема - в отсутствии долгосрочного планирования. Об этом заявил на совещании краевого правительства глава ведомства Иван Гилёв.
По данным министра, часть объектов делается через краевую адресную инвестиционную программу (КАИП), а другая часть – по госпрограмме и как раз по последней возникают вопросы.
«Мы взаимодействуем с Минфином по включению 800 млн рублей, например, в части теплоснабжения, но пока в бюджете мы её в таком виде не находим. В прошлом году впервые 800 млн на теплоснабжение были заложены в бюджете, но затем нас подвёл коронавирус и в полном объёме их освоить не получилось. В этом году видим только 200 млн. Считаем необходимым переход на 2-3-летнее контрактование, чтобы объекты переходили из года в год», – пояснил глава Минстроя.
1,5 млрд рублей ежегодно тратится на реконструкцию и поддержание инфраструктуры ЖКХ в Алтайском крае. В этом году из 138 муниципалитетов 130 получили паспорта готовности к отопительному сезону (94%). Это на 10% больше, чем по СФО и на 3% больше, чем в прошлом году. Гилёв признал, что бывают проблемы, когда муниципалитеты не могут полностью освоить ресурсы, и их неплохо бы перераспределять. Также он заметил, что «к зиме надо готовиться предыдущей зимой, а не в августе».
Спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко поддержал тезис министра строительства о целесообразности планирования на несколько лет вперёд, однако при этом указал Ивану Гилёву на недоработки его ведомства.
Министр финансов Алтайского края Даниил Ситников пояснил, что вопрос включения этих средств в проект бюджета, который готовится ко второму чтению, будет обсуждаться 19 ноября на заседании рабочей группы. Он также добавил, что на 2022-2023 годы в федеральной адресной инвестпрограмме предусматриваются 3,8 млрд рублей на строительство хирургического корпуса в центре материнства и детства в Барнауле и предложил заняться долгосрочным планированием именно на этом конкретном примере.
«Это – серьёзнейшая цифра, уважаемые коллеги, прошу сконцентрировать внимание на этой теме, это очень серьёзные объёмы строительства. Нам нужно готовиться к реализации этого проекта уже сейчас, уже сегодня, уже в 2021 году», – подчеркнул глава Минфина.
Паспорта готовности к отопительному сезону получили 95% муниципалитетов Алтайского края