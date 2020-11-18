«Мы все пришли за НАСТОЯЩИМ». Как актеры «Большой сцены — 6» оценивают своих героев

В Барнауле начались репетиции шестого сезона театрального проекта «Большая сцена», организованного журналом «Автограф» совместно с Музыкальным театром Алтая. Артисты уже прошли читки и примерили на себя будущие роли. Как вживаются в свою пьесу непрофессиональные актеры, связанные произведением «Целуй меня, Кэт», они рассказали «МК на Алтае».

Андрей Малышев, ведущий дилер компании FOGEL

— Андрей, насколько я помню, ты не пропустил ни одного сезона «Большой сцены». Чем тебе нравится этот проект, какой кайф ты от него получаешь?

— Люблю всё новое. Я в первый раз в этом спектакле, с этим коллективом удивительных людей. Я не ловлю какого-то особенного кайфа, но осознаю миссию служения для людей в такой театральной форме, где многое можно сказать со сцены от лица героя.

— Как тебе постановка этого сезона, какой характер у твоего персонажа?

— Постановка - прекрасна. Персонаж - лютый!

— Этот год очень сложный из-за пандемии. Помогает ли тебе «Большая сцена» отвлечься от всего этого?

— В нашем мире всегда будут трудности, которые придётся преодолевать большим разнообразием способов. Самым главным ориентиром для всех ситуаций для меня всегда будут любовь, честность, ответственность, искренность и доброта. А проект именно про это.

Диана Фомина, руководитель центра недвижимости METRIS

— Как тебе вообще идея сыграть пьесу перед полным залом зрителей? Что для тебя этот проект?

— До твоего вопроса, честно, даже не погружалась в это. Теперь стало страшно… Но в целом этот проект для меня. В первую очередь, — про возможность «вытащить» из себя новые переживания, точнее проживания, ощутить полную свободу самовыражения. Поэтому «полный зал», думаю, — хороший катализатор для усиления этого эффекта.

— У нас начались первые репетиции, ты уже начала представлять, как это будет на премьере. Есть ли переживания, чего ты опасаешься и от чего больше всего получишь удовольствие?

— Нет, я очень погружена в процесс: столько, оказывается, чисто технических моментов, которые влияют на передачу образа. Отрабатываю несвойственную мне пластику. Не успеть её закрепить на телесном уровне — самое большое опасение. Получаю все больше и больше удовольствия на репетициях от понимания механизма чуда.

— Как тебе наша пьеса и твоя роль, подходит ли она тебе по характеру?

— Роль — просто подарок для меня, этакая прокачка имеющихся, но недоразвитых задатков. Своего рода тренинг.

— Константин Яковлев - главный режиссёр театра, насквозь видит людей, так грамотно он распределил роли. Как тебе работа под его руководством?

— Это, пожалуй, самое главное и яркое ощущение от происходящего. Я каждую репетицию удивляюсь, как тонко, глубоко и в то же время просто он умеет объяснить, что нам нужно сделать на сцене.

— У тебя, по сути, главная роль в пьесе. Польстило ли это тебе? Нравится ли команда, партнеры по пьесе?

— Безусловно, польстило, но это не главная реакция. Первым было удивление — ведь я одна из самых неопытных участниц. А потом стало страшно от ответственности. Но раз режиссер ТАК увидел, значит, я справлюсь. Наверное, правильнее было бы сказать, что это меня окрылило! И мне так легко в этой труппе. Такое ощущение, что мы уже сыгранная команда, у нас есть какая-то особенная атмосфера открытости и доверия. Я думаю, все дело в том, что мы все пришли за НАСТОЯЩИМ.

Алеся Никулина, мама трех детей и жена чемпиона по дрифту

— Для тебя это тоже не первый сезон. Почему решила вернуться и именно в этот непростой год?

— В первый раз в проекте я участвовала 4 года назад, играла актрису Маргариту из истории про миллион алых роз. В этот раз я, конечно, немного сомневалась, но потом желание вновь окунуться в эту атмосферу перебороло страх и сомнения.

— Как тебе твоя роль в этом году, подходит ли тебе?

— Очень яркая, я играю этакую антагонистку главной героине, которая вроде бы и должна быть полным антиподом строптивице, но на самом деле она точно такая же.

— Чего ждешь от премьеры, и для чего тебе вообще такой опыт?

— Я обожаю сцену! С детства выступала: образцовый коллектив «Хорошки», фигурное катание, музыкальная школа… для меня это всё очень родное. Моя роль яркая, у нее есть перспектива. В начала героиня легкомысленная, кокетливая и готовая на все, во второй половине пьесы она показывает своё истинное лицо — уже не наивной глупышки, а расчетливой стервы.

— Каково тебе репетировать под руководством главного режиссера театра?

— Почетно. Чувствую себя настоящей артисткой! И еще осознаю уверенность в точности исполнения, Константин ведёт за собой нас на каждой репетиции.

Генеральный партнер проекта — PURESPACE — комплексная антимикробная и противовирусная защита для дома, бизнеса и производства. Продукция компании одобрена НИИ Дезинфектологии России и включена во всероссийский дезреестр.

Беседовал Артемий Панченко