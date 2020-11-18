«Цифры немножко смутили». Глава алтайского Минздрава выздоровел от коронавируса и рассказал о ситуации в отрасли

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов вернулся к работе и доложил о ситуации в отрасли на прошедшем 18 ноября заседании регионального правительства.

«Существенные изменения и уточнения, которые нам пришлось в течение этого года предпринимать в отношении системы здравоохранения, конечно, повлияли на то, как ситуация там складывалась. Давайте послушаем Дмитрия Владимировича Попова – министра здравоохранения Алтайского края – он как раз у нас присоединился опять к работе всего правительства», – сообщил губернатор Виктор Томенко.

По словам Попова, на 1 октября уточнённый бюджетный план по отрасли здравоохранения составил почти 15,2 млрд рублей – это на 44,8% выше уровня 2019 года.

Министр пояснил, что дополнительные средства направлены на дополнительные выплаты медикам, улучшение материально-технической базы, обеспечение лекарствами. На расширение коечного фонда, создание ковидных госпиталей и организацию медицинской помощи в условиях пандемии за девять месяцев текущего года из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей, из краевого – 266 млн.

56,2 млн рублей из 87 млн, выделенных на обеспечение лекарственными средствами, уже законтрактовано. Препараты по этим контрактам будут поставляться на этой и следующей неделе;

млн рублей из 87 млн, выделенных на обеспечение лекарственными средствами, уже законтрактовано. Препараты по этим контрактам будут поставляться на этой и следующей неделе; 16 ФАПов начато и достроено в текущем году;

ФАПов начато и достроено в текущем году; 65 контрактов на 1,65 млрд рублей заключено на поставку медоборудования. До конца года в медучреждения края поступит 457 единиц медтехники.

контрактов на 1,65 млрд рублей заключено на поставку медоборудования. До конца года в медучреждения края поступит 457 единиц медтехники. 134 млн рублей выделено на приобретение жилья и улучшение жилищных условий для 120 медработников на селе. На первое октября выплатами воспользовались 58 медиков.

млн рублей выделено на приобретение жилья и улучшение жилищных условий для 120 медработников на селе. На первое октября выплатами воспользовались 58 медиков. 920 млн рублей выделено из краевого бюджета на 700 единиц медоборудования (уже приобретено)

В целом, за 9 месяцев освоено 3,9 млрд рублей из федерального бюджета (58,4%) Это на 33% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Это связано как с эпидемией коронавируса, так и с изменениями законодательства в части конкурсных процедур. Рисков неосвоения средств не прогнозируется. Исполнение краевого бюджета в части здравоохранения составило 61%.

«Меня базовые цифры только немножко смутили: Данил Геннадьевич (Ситников, министр финансов Алтайского края – прим.ред.) в своём выступлении сказал про 17 миллиардов, а вы – про 15,2», – заметил губернатор.

Министр финансов пояснил, что 17 млрд рублей – это сумма с учётом капитальных вложений, а 15,2 – по краевой адресной инвестиционной программе (КАИП).

«Хорошо, сегодня нам предстоит более подробный разговор уже на совещании с членами оперштаба по коронавирусной инфекции – там и обсудим все текущие вопросы: ремонт томографов в разных муниципалитетах края, организацию дальнейшей работы, освоение выделенных федеральных средств и увеличение объёма тестирования», – подытожил Виктор Томенко.