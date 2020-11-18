О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

Алтайский бизнес-омбудсмен Нестеров переходит работать к депутату Госдумы Бессарабову

Новости
2

Павел Нестеров, который в конце ноября покинет пост уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае, будет работать в команде депутата Госдумы Даниила Бессарабова. Об этом народный избранник сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Рад сообщить, что Павел Нестеров принял предложение работать в моей команде в качестве общественного помощника. Павел Аркадьевич доказал, что он - профессионал в своей деятельности, его знают в регионе и уважают в предпринимательской среде», - написал Бессарабов.

В силу возраста. Бизнес-омбудсмен Нестеров объяснил, когда и почему покидает пост

В силу возраста. Бизнес-омбудсмен Нестеров объяснил, когда и почему покидает пост

Новости

И добавил, что «богатый опыт налаженного взаимодействия» позволит им решать проблемы бизнеса и разрабатывать полезные для экономики законы.

Как ранее сообщал «Политсибру», 68-летний Павел Нестеров объяснил, что уходит с поста в силу возраста. Об отставке он сообщил 1 сентября. Предполагалось, что он будет работать еще два месяца, пока на его место утверждают нового человека. Но из-за некоторого противостояния со стороны бизнеса назначения на пост депутата АКЗС Андрей Осипова хоть и состоится, но с запозданием на месяц. Официальная отставка Нестерова состоится на сессии АКЗС 27 ноября.

Павел Нестеров стал уполномоченным в 2013 году. В 2018 году его переизбрали «на второй срок», что давало ему право работать до 2023 года.

И все-таки Осипов? Назначение алтайского бизнес-омбудсмена должно состояться в конце ноября

И все-таки Осипов? Назначение алтайского бизнес-омбудсмена должно состояться в конце ноября

Новости

Процедура затянулась из-за несогласования от бизнес-объединений

28

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: со страницы Даниила Бессарабова в Instagram

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (2)

1000

Старушка Шепокряк

бессаРабов жулик и вор

Ответить
Александр Богданович

Выкормыши мои. К выбором начнут готовиться

Ответить