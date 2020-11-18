Алейские учителя пожаловались депутату Госдумы на сокращение зарплаты

Педагоги из Алейска сообщают, что существенно потеряли в заработной плате в этом учебном году. Об этом они написали в коллективном письме депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александру Терентьеву.

Учителя рассказали, что при том, что базовая часть их зарплаты едва дотягивает до МРОТ, в сентябре им на 50% сократили стимулирующие выплаты, а затем и вовсе отменили. Кроме того, убрали доплату за консультации, выплату за классное руководство. Но нагрузка осталась на прежнем уровне. У некоторых их них зарплата снизилась более чем на 10 тысяч рублей ежемесячно, передает пресс-служба партии.

«Во-первых, низкая ставка – 7000 рублей, что значительно ниже, чем у учителей в других регионах. Во-вторых, в начислении повышающих зарплату надбавок за категорию и стаж не учитывается количество часов, то есть нагрузка учителя», - цитируют письмо в партии.

Под обращением подписались 56 педагогов города. Депутат Госдумы Александр Терентьев направил запрос в министерство образования и науки Алтайского края. Справедливоросс взял ситуацию под личный контроль.

В партии просят педагогов из других муниципалитетов края сообщать, если у них сложилась аналогичная ситуация. Обращения принимают в Общественной приемной по телефону +7(3852)56-95-10, по адресу: г. Барнаул, пр. Социалистический, 26 или на email – tab_d@mail.ru.