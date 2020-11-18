Российский проект впервые стал победителем международного конкурса инноваций Eye on Innovation Award

Экосистема Россельхозбанка «Свое.Фермерство» для цифровизации малых и средних крестьянских хозяйств вошла в число победителей престижного международного конкурса инноваций Gartner Eye on Innovation Award в номинации «Финансовые сервисы 2020». Она стала первым проектом из России, победившим в финале премии за все время ее существования.

За право назвать экосистему «Свое.Фермерство» самым инновационным решением в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Россельхозбанк боролся с такими компаниями, как международный банк Deutsche Bank, французская страховая группа Axa, крупнейший банк региона Ближний Восток из Бахрейна – Bank ABC и самым цифровым банком Польши – mbank.

В финале премии, который состоялся вчера в Барселоне, экосистема заняла первое место по итогам голосования международного бизнес-сообщества и второе место по итогам голосования жюри. Таким образом, Россельхозбанк вошел в число победителей премии наряду с банком ABC и страховой группой AXA.

«Сельское хозяйство – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей во всем мире. При этом АПК обладает колоссальным потенциалом по внедрению цифровых решений. Основная задача разработанной банком экосистемы «Свое. Фермерство» - стать проводником современных технологий для малых и средних крестьянских хозяйств. Впервые наша экосистема получила международное признание. Это ещё раз подчеркивает тот факт, что АПК очень перспективен с точки зрения внедрения новых технологий. Мы продолжим развивать функционал и удобство платформы: до конца года количество сервисов и услуг, предоставляемых на платформе «Своё. Фермерство», возрастет до 40», – отметил Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Экосистема «Свое.Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Это биотехнологии, и робототехника, технологии интернета вещей, точного земледелия на основе данных со спутниковых снимков, а также новейшие технологии управления сельским хозяйством для контроля состояния посевов, прогнозирования, планирования и учета операций в сельском хозяйстве. Также экосистема Россельхозбанка облегчает фермерам процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи, предоставляя ее в удобном онлайн-формате.

Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров и услуг фермеров. Так, аграрии с использованием платформы могут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков. Кроме того, для повышения рентабельности бизнеса экосистема РСХБ предоставляет сервис, который позволяет аграриям раскрыть свой туристический потенциал и стать настоящими специалистами агротуриндустрии. Платформа также позволяет решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.

Gartner, Inc. — ведущая мировая исследовательская компания, специализирующаяся на изучении рынка информационных технологий, член S&P 500. Компания снабжает бизнес-лидеров знаниями и инструментами для достижения критически важных целей сегодня и построения успешных организаций завтра. Комплекс экспертиз, основанный на данных исследований, позволяет клиентам принимать правильные решения по наиболее важным вопросам. Gartner — надежный консультант и объективный источник информации для более чем 15 000 компаний в 100 странах мира.

Премия Eye on Innovation Award присуждается компаниям, предоставляющим финансовые услуги, за инновационное использование технологий для реализации лучших в своем классе инициатив. Все заявки оцениваются компанией Gartner, а финалисты отбираются путем сравнения с мировыми стандартами в эффективности. Подача заявки открыта для любых компаний, предоставляющих финансовые услуги конечным пользователям (таким как банки, страховые компании и компании по управлению инвестициями), внедрившим инновационную цифровую инициативу, продукт или услугу в течение прошедшего года.