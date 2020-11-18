Стало известно, во сколько бюджету Алтайского края обошлись довыборы трех депутатов АКЗС

25,7 млн рублей – такую сумму в Алтайском крае потратили на довыборы трех депутатов регионального Заксобрания, которые прошли 13 сентября 2020 года. И это на 1,7 млн меньше, чем выделили из бюджета. Такие данные содержатся в отчете председателя регионального избиркома Ирины Акимовой, который будет представлен на сессии АКЗС в четверг, 27 ноября.

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Довыборы прошли по одномандатным округам № 12 Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы), № 26 (Октябрьский район Барнаула) и № 31 (Приобская часть Бийска). На этих территориях проживает 167 тысяч избирателей.

Основная сумма расходов – это традиционно оплата труда работников комиссий. На это ушло 20,6 млн рублей. На этих выборах действовало 156 комиссий (в том числе 146 участковых), в которых трудилось 1456 членов комиссий, 23 члена аппарата на штатной основе и 308 человек, привлекавшийся к работе на выборах.

Еще 1,641 млн рублей составили выплаты по договорам ГПХ (за сборку-разборку оборудования, транспортные услуги, содержание помещений).

Строка «другие расходы» составила 823 тысячи рублей. 574 тысячи было направлено на информирование избирателей.

Еще 337 тысяч потратили на изготовление печатной продукции, в том числе 302 тысячи на печать бюллетеней.

203 тысячи рублей составили канцелярские расходы, 106 тысяч рублей потребовалось на изготовление вывесок, стендов, указателей и приобретение «других материальных ценностей» (каких именно, в отчете не уточняется).

88 тысяч ушло на транспортные расходы, 33 тысячи - на связь.

Итого получилось 25 млн 715 тысяч рублей. Изначально из краевого бюджета на выборы выделили 27 млн 492 тысячи. Так что комиссия сэкономила 1,7 млн рублей. Получается, что в среднем на выборы одного депутата потратили 9,1 млн рублей, что сопоставимо с расходами предыдущих лет.

Например, годом ранее, на выборы одного депутата по одномандатному округу № 2 потратили 9,943 млн рублей. На довыборы депутата в 2017 году (округ № 10) ушло 9, 214 млн рублей. А на основные выборы 68 депутатов в сентябре 2016 года - 317 млн рублей.