Плюс 14 смертей и 232 новых случая. В Алтайском крае вновь выросли показатели по коронавирусу

По данным оперштаба, в Алтайском крае зарегистрировано 232 новых случая коронавируса и 14 смертей. Положительный тест на коронавирус получили пациенты следующих территорий: Барнаул – 79, Рубцовск – 24, Бийск, Заринск, Яровое – по 10 заболевших, Славгород – 9, Благовещенский, Залесовский, Ключевской, Локтевский, Шипуновский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Курьинский, Троицкий районы – по 5 заболевших, Алейск, Бурлинский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Михайловский, Тальменский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алтайский, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Поспелихинский, Угловский районы – по 2 заболевших, Алейский, Косихинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Родинский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Всего в регионе зарегистрирвано 23 386 случаев коронавируса. Уже выздоровели всего 19 874 человек. За весь период умерло 994 человека, непосредственно из-за коронавируса – 489 (+6 за сутки) человек, иные причины привели к смерти – 501 (+8 за сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 18 ноября в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на лечении 2 504 человека. Кроме этого, 1 944 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 590, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 151.

Минздравом края развернуто 5903 койки, к кислороду имеют подключение 3113, с ИВЛ – 503. Резервных коек - 1452.

2 880 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1 164 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 767393 человека в регионе. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 272,54 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6 300 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6 773 за минувшие сутки.