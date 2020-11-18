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Доступность кредитных авто в Алтайском крае оказалась самой низкой в Сибири

Новости
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Алтайский край занял 68 место по России и последнее по Сибири в рейтинге доступности для семей нового автомобиля в кредит, составленном «РИА Новости».

Доля семей, способных позволить себе недорогой (0,5 млн рублей) новый автомобиль и содержать его, составила в регионе 15%. Автомобиль средней стоимости (1,5 млн рублей) могут позволить себе всего 4,2%, а дорогой (5,5 млн) – 0,4%. Это – худшие результаты в Сибирском федеральном округе.

По данным показателям регионы Сибири распределились так (недорогой/средний/дорогой):

  • Красноярский край – 34,7% / 16,6% / 2,5%;
  • Томская область – 33,6% / 13,7% / 1,6%;
  • Иркутская область – 31,9% / 13,6% / 1,7%;
  • Кузбасс – 29,7% / 10,9% / 1,1%;
  • Республика Хакасия – 27,1% / 10,8% / 1,2%;
  • Новосибирская область – 26% / 9,5% / 1,3%;
  • Омская область – 21,2% / 7,1% / 0,8%;
  • Республика Тыва – 15,7% / 6% / 0,8%;
  • Республика Алтай – 17,3% / 5,4% / 0,4%;
  • Алтайский край – 15% / 4,2% / 0,4%.

Заметно, что градация прямая, то есть, в регионах, где большая доля семей может себе позволить недорогой автомобиль, больше будет и доля тех, кто может купить и содержать машину средней стоимости или премиум-класса. На этом фоне выделяется лишь Новосибирская область, которая по первым двум показателям располагается ниже Кузбасса и Хакасии, однако в доле премиум-сегмента превосходит их.

В Алтайском крае нужно не менее двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос для ипотеки

В Алтайском крае нужно не менее двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос для ипотеки

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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