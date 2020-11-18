Доступность кредитных авто в Алтайском крае оказалась самой низкой в Сибири

Алтайский край занял 68 место по России и последнее по Сибири в рейтинге доступности для семей нового автомобиля в кредит, составленном «РИА Новости».
Доля семей, способных позволить себе недорогой (0,5 млн рублей) новый автомобиль и содержать его, составила в регионе 15%. Автомобиль средней стоимости (1,5 млн рублей) могут позволить себе всего 4,2%, а дорогой (5,5 млн) – 0,4%. Это – худшие результаты в Сибирском федеральном округе.
По данным показателям регионы Сибири распределились так (недорогой/средний/дорогой):
Заметно, что градация прямая, то есть, в регионах, где большая доля семей может себе позволить недорогой автомобиль, больше будет и доля тех, кто может купить и содержать машину средней стоимости или премиум-класса. На этом фоне выделяется лишь Новосибирская область, которая по первым двум показателям располагается ниже Кузбасса и Хакасии, однако в доле премиум-сегмента превосходит их.
Столько же нужно собирать в Московской области