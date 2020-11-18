Половина сибиряков недовольна качеством жизни

Половина сибиряков (50,4%) недовольна качеством своей жизни, хуже – лишь на Дальнем Востоке. Это следует из результатов опроса, проведённого в октябре СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

Сибирский федеральный округ стал одним из трёх округов, где количество недовольных качеством жизни превалирует над количеством удовлетворённых. В Южном федеральном округе на качество жизни жалуются 50,3% респондентов, в Дальневосточном – 53,8%. В остальных округах большая часть населения жизнью довольна.

Интересно также, что изменился основной критерий качества жизни. На первое место вышло здоровье и доступ к качественным медицинским услугам (70,4%). В начале ноября банк «Открытие» также провёл опрос, по результатам которог выяснилось, что 61% его участников за время пандемии пересмотрели свои взгляды и теперь считают здоровье более важным, чем деньги.

В опросе «Росгосстраха» участники следом за здоровьем называли высокий доход (41,6%), наличие собственного жилья (31,7%), возможность путешествовать (18%). Некоторые респонденты относили к критерию качества жизни уровень государственной соцподдержки (17,3%), возможность не работать, имея пассивный доход (4,4%), наличие автомобиля (4,2%) и жизнь в столице или крупном городе (0,4%).

На вопрос о наличии у них чего-то из вышеперечисленного, опрашиваемые чаще всего отвечали, что у них есть автомобиль (67,1%), собственное жилье (58,2%) и интересная работа/своё дело (47,2%).

Удовлетворение качеством своей жизни выражали чаще женщины, чем мужчины (56,8% против 52,6%), и чаще молодёжь, чем старшее поколение.

Методология. Как уточнили для "Политсибру", в телефонном опросе приняли участие 1503 респондента из всех федеральных округов, из них 48% мужчин и 52% женщин. В возрастном разрезе 26,1% респондентов относятся к возрастной категории 18-29 лет; 28,7% — 30-49 лет, 14,6% — 50-59 лет и 30,5% — 60 лет и старше.