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Две трети всех соцконтрактов в Алтайском крае направлены на преодоление тяжелой жизненной ситуации и поиск работы

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По данным официального сайта Алтайского края,  в 2020 году заключено 2951 социальных контрактов. Большинство из них - 1041 соглашение - были направлены на преодоление тяжелой жизненной ситуации, еще 980 - на поиск работы. На профессиональное обучение направили средства этой формы поддержки 737 человек. Еще 193 человека организовали индивидуальные предприятия.

Также в ведомстве напомнили, что социальный контракт - это соглашение, которое заключается между органами соцзащиты и малоимущими гражданами или семьями. Оно направлено на улучшение материального положения семьи путем получения денежной помощи от социальной защиты.

Как ранее сообщалось,  по данным на середину августа, в регионе  малообеспеченными гражданами являлось 410 300 человек.  Это те, доходы которых которых  ниже прожиточного минимума. Причем наиболее социально уязвимой категорией, по словам министра социальной защиты Натальи Оськиной являются семьи с детьми.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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