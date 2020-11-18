Две трети всех соцконтрактов в Алтайском крае направлены на преодоление тяжелой жизненной ситуации и поиск работы

По данным официального сайта Алтайского края, в 2020 году заключено 2951 социальных контрактов. Большинство из них - 1041 соглашение - были направлены на преодоление тяжелой жизненной ситуации, еще 980 - на поиск работы. На профессиональное обучение направили средства этой формы поддержки 737 человек. Еще 193 человека организовали индивидуальные предприятия.

Также в ведомстве напомнили, что социальный контракт - это соглашение, которое заключается между органами соцзащиты и малоимущими гражданами или семьями. Оно направлено на улучшение материального положения семьи путем получения денежной помощи от социальной защиты.

Как ранее сообщалось, по данным на середину августа, в регионе малообеспеченными гражданами являлось 410 300 человек. Это те, доходы которых которых ниже прожиточного минимума. Причем наиболее социально уязвимой категорией, по словам министра социальной защиты Натальи Оськиной являются семьи с детьми.