Алтайские студенты требуют перевода на «удалёнку»

Студенты АлтГУ требуют, чтобы их отправили на удалённое обучение. Они обратились в алтайское управление Роспотребнадзора, к ректору вуза Сергею Бочарову и в местные СМИ, передаёт «Толк».

Студенты утверждают, что в университете профилактические меры всё равно не соблюдаются. Бесконтактным термометром прикасаются к людям, на входе отсутствуют дезинфекторы, масочный режим также игнорируется. Авторы обращения добавляют, что аудитории не обрабатываются, при этом, многие студенты и преподаватели болеют или уже переболели коронавирусом (подчас, в тяжелой форме). На парах присутствует 8-10 человек, остальные болеют или не ходят, поскольку опасаются заразиться.

«Пожалуйста, отправьте нас на дистант! Так учиться невозможно! Это прямая угроза жизни и здоровью студентов. Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц» – просят студенты в своём письме.

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на удаленное обучение до 6 февраля. Регионам федеральный Минобр рекомендовал сделать то же самое по согласованию с территориальным Роспотребнадзором. Однако в АлтГУ многие занятия до сих пор проводятся очно.