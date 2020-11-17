ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры от 65 кв. метров

С 17 ноября ВТБ снижает ставку на ипотеку, оформленную для покупки квартир площадью от 65 кв. метров. Заемщики получат дисконт к базовой ставке банка 0,8 п.п.

Новые условия программы «Больше метров – ниже ставка» подойдут клиентам, которые планируют покупать квартиру большей площади, но при этом не попадают под действие программы господдержки. Заемщикам доступна ипотека на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. Важным условием является размер общей или проектной площади объекта – она должна быть 65 кв. м. и более.

«Средняя ставка выданных в этом году ипотечных кредитов сильно сократилась из-за действия господдержки. Однако ее условия ограничены сегментом новостроек, и ценовые предложения банков по вторичному рынку по-прежнему выше. Для нас важно сбалансированное развитие всего рынка жилищного кредитования, поэтому мы предлагаем сниженные процентные ставки и гражданам, которые рассматривают покупку «вторички». Думаю, что наше снижение ставок будет особенно важным для российских семей, ведь сегмент недвижимости площадью от 65 кв.м. – это, в первую очередь, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры», ­– комментирует Михаил Сероштан, вице-президент ВТБ, начальник управления «Ипотечное кредитование».

Программа «Больше метров – ниже ставка» позволяет взять ипотечный кредит с первоначальным взносом 20% от стоимости недвижимости. Ипотеку можно оформить на срок до 30 лет, максимальная сумма – 60 млн рублей. Новые условия будут действовать до 31 декабря 2020 года.

ВТБ - один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 10 месяцев 2020 года ВТБ выдал более 282 тысяч ипотечных кредитов на 731 млрд рублей. Объем продаж стал рекордным в истории банка и превысил не только результат за январь-октябрь прошлого года почти на 40%, но и всего 2019 года – на 8%.