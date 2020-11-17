Россельхозбанк выдал алтайским аграриям более 7 млрд рублей

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» с начала 2020 года профинансировал предприятия АПК на 7,2 млрд рублей, что на 56%, или более чем на 2,5 млрд рублей, больше аналогичного показателя годом ранее. Заемщиками стали свыше 180 предприятий аграрного сектора двух Алтаев. При этом большая часть средств - более 6,5 млрд рублей - выдана на льготных условиях.

«Россельхозбанк как ключевой финансовый партнер агропромышленного комплекса стремится постоянно наращивать объем финансирования отрасли в Алтайском крае и Республике Алтай. Последовательное увеличение объема кредитования, его доступность и мобильность помогают агробизнесу регионов развиваться хорошими темпами. Помимо этого, в Россельхозбанке действует немало проектов, направленных на поддержку отрасли, такие как помощь предприятиям в заключении экспортных сделок, совместные партнерские программы с производителями сельхозтехники, удобрений, по которым наши клиенты получают продукцию по сниженной стоимости. В этом году заработала цифровая экосистема "СВОЁ.ФЕРМЕРСТВО", которая помогает и облегчает фермерам ведение хозяйства. На данный момент уже более 150 представителей алтайского агробизнеса зарегистрировались на нашей площадке», - прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

Для предприятий малого и микробизнеса в Россельхозбанке предусмотрен сокращенный пакет документов и быстрое рассмотрение заявки по программам "МикроАПК" и продукту "Сезонный легкий" - специально для финансирования полевых работ. Программа "Быстрое решение" позволяет оформить кредит на текущие цели до 1 млн рублей без залога.

«Несмотря на погодный фактор, животноводческая отрасль края сохраняет темпы прироста по производству основных видов продукции – молока, мяса, яиц. Государственная поддержка сельского хозяйства Алтайского края в этом году достигла 3,5 млрд рублей. Значительная часть этих средств была направлена именно на животноводство, чтобы поддержать хозяйства, которые испытывали трудности с формированием кормовой базы. Кроме этого, инвестиции в техническое переоснащение сельского хозяйства в регионе ежегодно оцениваются в миллиарды рублей. Значительная доля средств, привлекаемых на техперевооружение отрасли, - льготные инвестиционные кредиты. В вопросах кредитования сельхозтоваропроизводителей большую роль в нашем регионе играет Россельхозбанк. Кроме того, банк – активный участник госпрограмм развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий», - отметил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

Сергей Мирошниченко – фермер с 11-летним стажем, занимающийся животноводством в с. Новотроицкое Тальменского района. Его предприятие ООО «Гриф» является клиентом Россельхозбанка с момента основания в 2003 году.