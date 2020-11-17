АлтГПУ запустил уникальный проект социализации школьников посредством туризма

В этом году уникальный проект АлтГПУ по интеграции школьников, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, в общество через институт туризма снова получил одобрение и финансовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодёжь». Год назад представители ФАДМ были впечатлены не только масштабом организованных экскурсий, но и их очевидной пользой для всех участников, поэтому в этом году проект с обновленной программой вновь встречает гостей, чтобы доказать, у туризма нет границ.

Организаторы подготовили новые туристические маршруты, тематические мастер-классы, занятия в рамках школы юного экскурсовода и многое другое.На прошлой неделе команда проекта уже провела для школьников Барнаула несколько выездных обзорных экскурсий по столице Алтайского края. Участниками автобусных путешествий по городу стали воспитанники МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» Железнодорожного района Барнаула, ученики МБОУ «СОШ №103» и МБОУ «Гимназия №69», бойцы детского педагогического отряда «Атланта». Следующие экскурсии посетят дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей №2.Во время экскурсий ребята познакомились с наиболее значимыми и известными историческими местами города: Демидовской площадью и ее архитектурным ансамблем, Нагорным парком или ВДНХ, главными проспектам и улицами Барнаула.

Изюминкой первой экскурсии в рамках проекта стала встреча с новым историческим персонажем, легенды о котором до сих пор переходят от одного поколения горожан к другому. У дома №18 на проспекте Ленина юных туристов встретила Голубая Дама. Воспетая в произведении алтайского писателя Марка Юдалевича влюбленная девушка в голубом платье рассказала школьникам о своей нелегкой судьбе. Слушатели были очарованы героиней и, конечно же, не отказали Даме в помощи найти украденные с фотографий символы города Барнаула.По завершении экскурсии все участники проекта получили на память сувениры. Но самые важные и искренние эмоции школьники получили от совместного времяпрепровождения и от новых впечатлений, знаний и открытий в области краеведения и туризма.

Социальная значимость проекта заключается в том, чтобы с помощью вовлечения в активную познавательную и продуктивную деятельность помочь детям с ограниченными возможностями здоровья преодолеть социальные барьеры. Посредством изучения историко-культурного наследия родного города и региона ребята учатся взаимодействовать друг с другом, сверстниками и взрослыми людьми, без акцентирования внимания на состоянии своего здоровья. Через погружение в туристскую и экскурсионную деятельность школьники приобщаются к духовно-нравственной культуре, познают самих себя и окружающую действительность. Проект помогает привить его участникам идеи о выборе будущей профессии, ориентации на выбор жизненного пути, одним из которых может быть путь гида в туриндустрии, экскурсовода, краеведа-исследователя.

После каждой проведенной экскурсии или мастер-класса прослеживается постепенное преодоление чувства замкнутости и одиночества школьников с ОВЗ, их интеграция в массовую культуру. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья участие в проекте дает возможность стереть границы между существующим и желаемым – реализацией своего познавательного и творческого потенциала.