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Алтайский минздрав рассказал о поступлении семи томографов и 30 аппаратов ИВЛ

Новости
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Аппарат в Алейске  уже запущен в регулярном режиме, сообщила заместитель министра здравоохранения края Наталья Белоцкая на аппаратном совещании в Правительстве края

 «Аппарат современный, многофункциональный, рассчитан на широкий спектр обследований, в том числе, диагностику таких заболеваний как инсульт, инфаркт, при травмах и различных заболеваниях хирургического и терапевтического профиля. Томограф значительно облегчит работу врачам и жизнь пациентам, которых ранее для подтверждения диагноза приходилось возить в краевые медучереждения», - пояснил главный врач Алейской ЦРБ Александр Берестенников.

Первоначально обследование на современном оборудовании будут делать по направлению врача ковидным больным и пациентам, поступившим по скорой с экстренными патологиями (травмы, инсульты). Проводить исследование будет специалист алейской больницы, который прошел необходимое обучение и месячную стажировку в Диагностическом центре Алтайского края. Описывать снимки будет краевой рентгенолог удаленно.

Кроме того, еще 6 томографов начнут работу в учреждениях здравоохранения региона. На этой неделе в тестовом режиме будут запущены томографы 4-й горбольнице в Барнауле и Центре охраны материнства и детства, на следующей – в 12-й барнаульской горбольнице и в Рубцовске. В декабре в Диагностическом центре Алтайского края.  Затем оборудование начнет работу в регулярном режиме.

Как сообщал Бийский рабочий, проблема с исследованиемна томографе возникла в Бийске, работавшая 9 лет аппаратура сломалась. Однако как пояснили «Политсибру» в минздраве региона, поломку оценят и отремонтируют.  Уже завтра в Бийск прибудут специалисты из Москвы, которые займутся диагностикой и ремонтом.

Кстати, в регион поступили 30 аппаратов ИВЛ, закупленных на федеральные средства. С 23 ноября, после приезда технического специалиста, начнется монтаж оборудования в инфекционных госпиталях. 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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