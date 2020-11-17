«Сибирская корона»: Роспотребнадзор фиксирует мутации COVID-19 в Сибири

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в Сибири формируется мутировавший вариант коронавируса, передаёт ТАСС.

«Мы видим изменения определенные <...> в Сибирском регионе, [что] позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант [коронавируса] с определенными мутациями», – заявила она на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19» во вторник.

Новые штаммы коронавируса ранее обнаруживались американскими и китайскими учёными. В конце октября новосибирский центр «Вектор» сообщал о выявлении на территории РФ более 80 мутаций коронвируса. При этом директор «Вектора» Ринат Максютов добавил, что эти изменения не критичны и не отразятся на эффективности разработанной «Вектором» вакцины.

Что касается Анны Поповой, то напоминаем, что с некоторых пор она имеет к Сибири самое прямое отношение – 16 октября ей присвоено звание заслуженного работника здравоохранения Республики Алтай.