Барнаул закупает новую спецтехнику на 22 млн рублей

Барнаульская мэрия приобретет новую спецтехнику на сумму более 22 млн рублей, передаёт пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что МБУ «Автодорстрой» в настоящее время готовит техзадание на закупку пяти минипогрузчиков ANT-1000 и четырех тракторов МТЗ-82. Кроме того, будет приобретено дополнительное плужно-щеточное и шнекороторное оборудование. Машины предназначены для эксплуатации в любое время года, их можно оперативно переоснащать в зависимости от поставленных задач. Зимой тракторы и минипогрузчики направят на уборку тротуаров от снега.

Здесь стоит напомнить, что предыдущая зима выдалась весьма снежной и имеющейся у администрации техники попросту не хватило для того,чтобы справиться с завалами.

В настоящее время автопарк МБУ «Автодорстрой» насчитывает 241 единицу зимней спецтехники. Вся она оборудована системой мониторинга ГЛОНАСС. За ее работой и передвижением горожане могут наблюдать с помощью онлайн-сервиса.