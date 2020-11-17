Согласовано назначение первого вице-премьера Республики Алтай

Госсобрание Республики Алтай без дебатов приняло проект регионального бюджета на следующий год в первом чтении, а также согласовало назначение Эжера Ялбакова первым вице-премьером.

За Ялбакова проголосовал 31 депутат, против – семеро. Интересно, что отец Эжера Алексей Ялбаков тоже работал первым вице-премьером в 1992-1995 годах. Эжер Ялбаков назначен и.о. первого зампреда правительства Республики Алтай по внутренней политике 28 сентября. До этого он занимал пост главы Усть-Канского района.

Что касается республиканского бюджета, то прогнозируемый объем доходов определён в размере 21,5 млрд, расходов – 21,6; дефицит – 110,4 млн рублей.

Перед началом работы сессии Госсобрания депутаты почтили минутой молчания память жителей Республики Алтай, умерших в последние недели из-за коронавируса.