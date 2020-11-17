Пресс-служба Бийской горадминистрации потвердила повторное заболевание мэра коронавирусом

Пресс-служба Бийской горадминистрации потвердила повторное заболевание мэра Александра Студеникина коронавирусом.

"Через месяц после выздоровления, которое подтвердилось двумя отрицательными тестами на COVID-19, Глава г. Бийска Александр Студеникин в конце прошлой недели, вновь сдал тесты перед планируемой командировкой, которые показали положительный результат на коронавирусную инфекцию. В результате Глава города сразу ушел на самоизоляцию.Состояние его здоровья на сегодняшний день удовлетворительно. Александр Студеникин продолжает работать дистанционно, проводя необходимые онлайн-совещания и контролируя все процессы, влияющие на жизнеобеспечение города", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источники "Политсибру" рассказали о повторном заболевании Студеникина. В предыдущий раз о том, что Студеникин заразился коронавирусом и ушел на двухнедельную самоизоляцию, стало известно 5 октября. Ровно через две недели он вышел на работу.