Медийность барнаульского мэра в октябре бурно росла

Медийность главы Барнаула Вячеслава Франка за месяц выросла на три пункта, он занял четвёртое место в октябрьском рейтинге первых лиц центров регионов Сибирского федерального округа, составленном «Медиалогией».

Как продвигается переоборудование барнаульского «ПосудаЦентра» под ковидный госпиталь (ФОТО) Новости 16.11.2020 12:40

Первое место традиционно удерживает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Вячеслав Франк за месяц поднялся на три позиции, в то время, как председатель городской думы Барнаула Галина Буевич, напротив, утратила четыре позиции, сместившись на 16 место рейтинга (из 20).

В октябре имя Вячеслава Франка упоминалось в связи с назначением его главой рабочей группы, задачей которой стало переоборудование барнаульского ТЦ «ПосудаЦентр» в ковидный госпиталь. Кроме того, барнаульский градоначальник выезжал на открытие новой зелёной зоны, а также строительство и реконструкцию дорог.

В ноябрьском рейтинге нас могут ожидать большие перестановки. Повестка, связанная с градоначальниками, в последнее время неустанно генерирует инфоповоды. Так, резонансным событием стало задержание силовиками мэра Томска Ивана Кляйна прямо в ходе селекторного совещания. Тут же некоторые депутаты предложили отменить здесь прямые выборы мэра (сохранившиеся на данный момент в Сибири лишь в Новосибирске и Томске). В то же время, в Бийске справедливороссы выступили за возврат прямых выборов главы города, а сам действующий градоначальник отличился тем, что повторно заболел коронавирусом.