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Медийность барнаульского мэра в октябре бурно росла

Рейтинги
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Медийность главы Барнаула Вячеслава Франка за месяц выросла на три пункта, он занял четвёртое место в октябрьском рейтинге первых лиц центров регионов Сибирского федерального округа, составленном «Медиалогией».

Как продвигается переоборудование барнаульского «ПосудаЦентра» под ковидный госпиталь (ФОТО)

Как продвигается переоборудование барнаульского «ПосудаЦентра» под ковидный госпиталь (ФОТО)

Новости

Первое место традиционно удерживает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Вячеслав Франк за месяц поднялся на три позиции, в то время, как председатель городской думы Барнаула Галина Буевич, напротив, утратила четыре позиции, сместившись на 16 место рейтинга (из 20).

В октябре имя Вячеслава Франка упоминалось в связи с назначением его главой рабочей группы, задачей которой стало переоборудование барнаульского ТЦ «ПосудаЦентр» в ковидный госпиталь. Кроме того, барнаульский градоначальник выезжал на открытие новой зелёной зоны, а также строительство и реконструкцию дорог.

В ноябрьском рейтинге нас могут ожидать большие перестановки. Повестка, связанная с градоначальниками, в последнее время неустанно генерирует инфоповоды. Так, резонансным событием стало задержание силовиками мэра Томска Ивана Кляйна прямо в ходе селекторного совещания. Тут же некоторые депутаты предложили отменить здесь прямые выборы мэра (сохранившиеся на данный момент в Сибири лишь в Новосибирске и Томске). В то же время, в Бийске справедливороссы выступили за возврат прямых выборов главы города, а сам действующий градоначальник отличился тем, что повторно заболел коронавирусом.

Медийность барнаульского мэра в сентябре снизилась

Медийность барнаульского мэра в сентябре снизилась

Рейтинги

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк утратил две позиции в сентябрьском рейтинге первых лиц региональных центров Сибирского федерального округа

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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