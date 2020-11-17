Бийский мэр Студеникин повторно заразился коронавирусом

Мэр Бийска Александр Студеникин еще раз заболел COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом «Политсибру» сообщил источник в правительстве края.

Глава Бийска Студеникин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию Новости 05.10.2020 16:55

В пресс-службе администрации города оперативно прокомментировать вопрос не смогли, а дозвониться в приемную не получилось.

Напомним, в предыдущий раз о том, что Студеникин заразился коронавирусом и ушел на двухнедельную самоизоляцию, стало известно 5 октября. Ровно через две недели он вышел на работу.

И вот, чуть менее чем через месяц он снова оказался в числе заразившихся. Случаи повторного заражения пока редки, но, как говорят медики, такое вполне возможно и зависит не только от иммунитета, но и от соблюдения правил безопасности (чаще мойте руки и носите маски!).

Добавим также, что еще в начале октября ковидом переболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Из-за пневмонии ему пришлось лечь в больницу. Позже заболели четыре его заместителя: Денис Губин, Александр Лукьянов, Игорь Степаненко и Александр Климин.

По данным на 17 ноября в Алтайском крае с начала пандемии заболело более 23,1 тысячи человек. Суточный прирост в последние несколько недель – в районе 230 человек.