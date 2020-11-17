Увольнять за посты в соцсетях в России стали вдвое чаще

Количество увольнений из-за постов в блогах и соцсетях выросло вдвое за 9 лет. Таковы результаты исследования, проведённого сервисом SuperJob.

Аналогичное исследование в 2011 году показывало, что из-за постов уволено 5% работников, тогда как в текущем году их количество составило уже 10%. Такие увольнения проводились в каждой десятой компании, а каждая четвёртая отказывала кандидатам в трудоустройстве из-за их публикаций.

В Алтайском крае ярчайшим примером может послужить резонансный скандал с учительницей Татьяной Кувшинниковой, опубликовавшей в соцсети фото в закрытом купальнике с зимнего купания. После этого её вынудили уволиться из школы, а эта история стала поводом для дискуссии на федеральном уровне о поведении педагогов в сети. В интернете был запущен флешмоб с хэштегом #учителятожелюди. Под ним педагоги из разных городов публиковали в соцсетях свои снимки в купальниках.

Согласно опросу SuperJob, теперь россияне стали осторожнее и более внимательно относятся к своим публикациям. В 2011 году осторожничали 37% респондентов, сейчас – 46%. Просмотра их страниц работодателем чаще ожидают женщины (50%), чем мужчины (42%). Интересно, что уже трудоустроенные россияне опасаются просмотра их страниц чаще, чем безработные (47% против 44%). Однако работодатели более внимательны как раз к аккаунтам соискателей. Девять лет назад их профили просматривало 42% кадровиков, сейчас это делает 56%. Между тем, 5% опрошенных не верят в то, что их соцсети исследуются работодателями. Впрочем, в 2011 году таковых насчитывалось 11%.

В опросах приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.