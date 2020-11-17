Бийские справедливороссы собирают подписи за возврат прямых выборов мэра

Бийская «Справедливая Россия» предлагает вернуть всенародные выборы мэра и организовала сбор подписей в поддержку этой инициативы. В партии уверены, что жители города хотят участвовать в определении градоначальника и заслуживают этого, сообщает пресс-служба партии.

Перед стартом сбора подписей активисты местного отделения «Справедливой России» провели челлендж в социальных сетях - люди с заклеенными ярким скотчем ртами стоят перед «важными» дверьми города, власть их не слышит, что бы они не говорили. А затем вышел ролик с призывом эсеров поддержать инициативу избрания мэра на выборах. Напомним, сейчас его выбирают депутаты.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Думе Бийска, лидер бийских эсеров Елена Речкова уверена: жители хотят сами участвовать в определении судьбы города.

«Когда выборы отменяли, людей никто не спросил. Мы считаем, что жители Бийска и других городов Алтайского края никак не меньше заслуживают того, чтобы им доверили самим выбирать градоначальников», - сказала Речкова.

По ее словам, большинство бийчан выступают за возврат прямых выборов. И партия намерена продвигать эту «народную инициативу».

Оставить свою в подпись можно с 17 ноября 2020 года в офисе «Справедливой России» в Бийске по адресу: ул. Васильева, 35 (понедельник, пятница с 10:00-13:00, вторник, среда, четверг с 11:00-17:00), тел. (3854) 30-66-65, 8-902-999-91-97.

Также поддержать призыв возврата прямых выборов мэра можно на пикетах, которые пройдут 21 ноября 2020 года с 11:00 – 13:00 по адресам:

ул. Садовая, дом 210, парковка перед входом в ЦГБ

ул. В. Ленина, дом 252/1, рядом с автобусной остановкой «Дом Советов»

ул. Советская, дом 205/2, рядом с автобусной остановкой «Олимпиец»

пл. 9 Января, парковка и вход в парк «Площадь 9 Января»

ул. Декабристов, дом 14, парковка ТЦ «Мария-Ра».