Плюс 8 смертей и 235 новых случаев. Как распространяется коронавирус в Алтайском крае

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 235 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 235 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 80, Рубцовск – 15, Заринск – 14, Славгород – 12, Новоалтайск, Первомайский район – по 9 заболевших, Курьинский, Тальменский районы – по 8 заболевших, Егорьевский район, Локтевский районы – по 6 заболевших, Алтайский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Калманский, Ключевской, Новичихинский, Троицкий, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Яровое, Волчихинский, Михайловский районы – по 4 заболевших, Поспелихинский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Змеиногорский, Краснощековский районы – по 2 заболевших, Кулундинский район – 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 23 154 человека, уже выздоровели всего 19 588 (+328) человек. За весь период умерло 980 (+8) человек, от тяжелого течения коронавирусной инфекции – 483 (+5) человека, иные причины привели к смерти – 493 (+3) человека. На экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 17 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 572 человека. Кроме этого, 1 921 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 5 человек находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 604, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 148.

Минздравом края развернуто 5903 койки, к кислороду имеют подключение 3113, с ИВЛ – 503. Резервных коек - 1405.

3 342 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1 298 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 761093 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 270,46 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5229 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований - 5505 за минувшие сутки.