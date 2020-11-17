В республике Алтай задержали защитника диких животных, организовавшего охоту на краснокнижных аргали

Группу граждан с огнестрельным оружием задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай рядом с Сайлюгемским национальным парком.

Группа была замечена на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов. Пограничный орган не был уведомлен о ведении хозяйственной, промысловой и иной деятельности, в частности, охотничьего тура на этой территории, в связи с чем нарушители были доставлены в отдел в с. Кош-Агач Пограничного управления для проверки документов и выяснения обстоятельств, сообщает пресс-центр парка.

Фамилии местного жителя пресс-центр не указывает. Лишь указывает, что им оказался Эрмен С., который совмещает проведение охоты с участием состоятельного жителя столицы с постом руководителя экологической организации. Кроме того, на общественных началах трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных.

Однако СМИ сообщают, что им оказался Эрмен Суркашев, который с 2012 года возглавляет экологический фонд «Аргут» в Горно-Алтайске. Ранее он занимал пост директора государственного природно-хозяйственного парка «Аргут».

По версии задержанных они намеревались охотится на сибиркого горного козла, однако единственное животное которое фиксируют в месте задержания, - краснокнижные аргали. При этом, на территории Национального парка «Сайлюгемский» запрещен любой вид охоты.