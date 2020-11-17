Вся власть району. Первый муниципалитет Алтайского края решился на упразднение сельсоветов

Залесовский район создает муниципальный округ. Эта новая форма местного самоуправления предполагает концентрацию полномочий и бюджета на уровне района, местная власть перестает существовать. На принятие такого решения Залесово потребовался почти год. Почему они все-таки захотели стать первопроходцами, что им это даст, а чем может повредить, читайте в материале «Политсибру».

Реформа местной власти

В феврале 2020 года три района Алтайского края (Залесовский, Петропавловский и Чарышский) сообщили о планах перейти на муниципальные округа.

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Создание округа предполагает передачу всех полномочий сельсоветов на уровень администрации района. Сельские администрации при этом упраздняются, а местные собрания депутатов - распускаются. На все села будет один общий бюджет, один глава (по сути, тот же глава района).

С инициативой о создании округа должен выступить район или один из сельсоветов. В каждом сельсовете и представительном органе должно пройти обсуждение и голосование. Решение принимается, если за почти все или все, кроме одного (если против два или более, то создать округ уже не получится).

Из девяти сельсоветов Залесовского района переход на мунокруг поддержали восемь (против высказался только Шатуновский). Обсуждение начали еще в ноябре прошлого года, хотели успеть к весне, но из-за пандемии пришлось отложить. В ближайшее время ходатайство направят в АКЗС. Как только там поддержат - запустят процедуру создания округа и объявят новые выборы.

«Правительство края этот переход поддерживает, но только если мы сами так решили. Никто за уши тянуть не станет», - рассказал «Политсибру» глава Залесовского района Александр Пластеев.

В Петропавловском районе к финальному обсуждению еще не приступали и в ближайшее время не планируют, сообщили в администрации.

В Чарышском районе обсуждение в своих девяти сельсоветах только запустили. Сколько из них поддержат муниципальную реформу, станет понятно только к середине декабря.

Ставка на светлое будущее

Александр Пластеев уверен, что новая форма управления решит многие застарелые проблемы: сложную систему управляемости, низкую реализацию инфраструктурных проектов, размытую ответственность руководителей.

«Муниципальный округ позволяет проводить единое управление, повысить качество принятия решений, сделать район более инвестиционно привлекательным, а систему жизнеобеспечения - единой и более комфортной», - поясняет собеседник.

Он заверяет, что про села не забудут. Вместо глав и специалистов муниципальные услуги населению будут оказывать муниципальные служащие, вместо сельсоветов создадут территориальные структурные подразделения администрации. При этом все льготы, тарифы на коммунальные услуги для жителей села будут сохранены, как и существующие школы, ФАПы, Дома культуры, филиалы МФЦ. Не будут изменены и границы (но потребуется принятие нового Устава и Генплана), и названия сел.

Единой будет и казна, что позволит нивелировать различия бюджетной обеспеченности поселений.

«Механизм распределения бюджетных средств для сел будет определяться администрацией и представительным органом округа. Но это обязательно будут мероприятия в рамках полномочий: ремонт дорог, сбор и вывоз ТКО, уличное освещение, ремонт водоснабжение и другие», - добавляет Пластеев.

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В пример приводит программу поддержки местных инициатив. В 2020 году в ней приняли участие все 22 села. Ремонтировали дороги, ДК, систему водоснабжения, строили детские и спортивные площадки, облагораживали кладбища, приводили в порядок памятники участникам ВОВ. Но это стало возможным только благодаря софинансированию из района. В местных бюджетах денег просто не было.

«Общий бюджет даст возможность участвовать в разных программах еще активнее. Людям-то все равно, кто финансирует, главное, чтобы работа была», - говорит Пластеев.

В районе даже намерены увеличить доходную базу - за счет более плотной работы с паевыми землями.

Сейчас в Залесовском районе 99 депутатов: 19 районного и 80 сельского уровня. После создания округа будет только 19 районных, но с представительством от всех сел.

«Я не думаю, что многих расстроит ликвидация представительного органа в селах, там и так не много желающих было. И немало депутатов уже сейчас заявляют, что на следующие выборы и не пошли бы. Та же история с главами сел. Часть из них работает только в статусе и.о. - отказываются занимать должность полноценно. Спрос большой, полномочий много, а денег нет, проверка за проверкой, штраф за штрафом. При новой системе главы смогут получать больше, не 16-20 тысяч, как сейчас, а 23-24 тысячи», - добавляет собеседник.

Ставки водителей, кочегаров, уборщиц будут сохранены, часть остального персонала переведут на районный уровень.

Виток оптимизации

Среди тех, кто не считает реформу благим делом, - депутат Залесовского сельсовета от КПРФ Василий Городецких.

«Это очередной виток оптимизации. Позавчера мы потеряли медицину, вчера школу, а сегодня теряем сельские советы. Я не понимаю, как нормальный человек может быть с этим согласен», - говорит он.

Коммунист уверен: села надо понимать поддержкой сельского хозяйства и созданием рабочих мест, а не экономией на зарплате «лишних» работников сельсоветов и содержании помещений.

Но при этом Василий Городецких признает: все это происходит с молчаливого согласия населения. Людям просто все равно, селяне давно привыкли, что они никому не нужны.

Не только на словах, но и на деле против выступает экс-глава местного отделения партии «Справедливая Россия» в Чарышском районе (сейчас она - член Совета отделения в Барнауле) Елена Афанасьева.

«Справедливороссы намерены не допустить упразднения сельских советов. Это для кого делается? Для человека, которому теперь несколько дней придется ждать печати на справку или клейма на тушу животного? От сел итак уже ничего не осталось», - говорит Афанасьева.

Она считает, что в этом есть и политический подтекст. По ее словам, таким образом власти пытаются еще больше развязать руки «Единой России» и задавить оппозицию.

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Депутат АКЗС, замглавы комитета по местному самоуправлению Иван Мордовин в целом за. Он считает, что создание муниципальных округов в этих трех районах повысит управляемость и поможет сэкономить ресурсы. Но такая форма подходит далеко не всем.

«Я знаю, что еще несколько районов сейчас присматриваются. Ждут первого. Но не думаю, что в итоге их будет более одного десятка», - говорит депутат.

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин тоже полагает, что некоторым небольшим районам, где у сел нет своих доходов и есть острая кадровая проблема, такой формат пойдет на пользу. Хотя, конечно, это окончательно убьет местное самоуправление. А вот большим районам можно было бы «делиться» сразу на несколько муниципальных округов.

«Но в каждом конкретном случае нужно все четко просчитывать, оценивать и обязательно спрашивать мнение людей. Если это будет из-под палки, то пользы мало», - добавляет Боронин.

Когда в регионе только начинали обсуждать муниципальные округа, в Бюджетном кодексе РФ еще не было такого понятия. Минфин приравнивал их по налогам к городам. А города, как известно, получают меньше отчислений от НДФЛ, чем районы. Но теперь этот момент уточнен: округ будет получать 15% НДФЛ (район - 13%, город - 5%, но это все еще без учета надбавок).

«Пока нельзя однозначно сказать, приведет ли это к положительному результату. Тут сложно что-то спрогнозировать. Главное, чтобы районы принимали взвешенные решения и обязательно советовались с людьми. Но пока не попробуешь сам - не поймешь», - добавляет доцент кафедры региональной экономики и управления АлтГУ Валентина Лякишева.

Пробовать уже начали в Кемеровской, Тверской, Кировской областях, Красноярском, Приморском, Пермском, Ставропольском краях. И, кстати, разделить обратно муниципальный округ можно. Но это в теории.