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Экс-директор «Барнаулкапстроя» приговорён к 4 годам строгого режима за взятку

Новости
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Бывший генеральный директор АО СЗ «Барнаулкапстрой» Александр Канаков осуждён на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

Сообщается, что, будучи должностным лицом, Александр Канаков получил взятку в особо крупном размере от строительной организации за покровительство с использованием служебных полномочий, беспрепятственную приёмку объектов и обеспечение максимально выгодной деятельности. Преступление совершено с отягчающими обстоятельствами: не только в особо крупном размере, но и группой лиц по предварительному сговору.

Указывается, что июля по сентябрь 2019 года Канаков действовал вместе с занимавшим на тот момент пост замглавы Барнаула Сергеем Дёминым, который ныне также ожидает приговора суда. Они получили от вышеупомянутого застройщика 3,6 млн рублей в качестве части ранее оговоренной взятки. Полная её сумма должна была составить 15 млн рублей.

В ходе предварительного следствия бывший гендир «Барнаулкапстроя» свою вину признал, его имущество стоимостью более 13 млн рублей арестовано. Помимо лишения свободы и штрафа Канакову запрещено занимать некоторые должности в течение пяти лет.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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