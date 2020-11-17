АлтГТУ приглашает на курсы китайского языка

Алтайский государственный технический университет совместно с Вэйхайский профессиональным колледжем (КНР) в рамках договора о сотрудничестве запустили онлайн-курсы по изучению китайского языка для всех желающих. Обучение проводится бесплатно.

«Набрана первая группа из числа студентов АлтГТУ. Они будут изучать китайский язык «с нуля», – рассказывают в управлении международного образования и сотрудничества АлтГТУ. – Занятия для них будут проводиться 3 раза в неделю по 1,5 часа. Курс рассчитан на один месяц. При желании слушатели смогут продолжить обучение и записаться на дополнительные занятия по иностранному языку в техническом университете. Полученные знания могут быть полезны для получения образования по программам двойных дипломов в АлтГТУ или обучения в магистратуре вузов Китая».

Занятия ведут преподаватели-лингвисты колледжа. В дальнейшем Вэйхайский профессиональной колледж планирует осуществлять набор слушателей каждые 2-3 месяца.

Узнать подробную информацию и записаться на курсы можно по телефону: 8(3852) 29-87-60 (Центр языков и культур народов Большого Алтая АлтГТУ).