Новый советник Олега Хорохордина уволился, не проработав и месяца

Внештатный советник Главы Республики Алтай Валерий Барабанов 9 ноября уволился. Об этом «Политсибру» рассказали в пресс-службе руководителя региона.

О назначении Барабанова внештатным советником Олега Хорохордина по внутренней политике, с которой в республике не всё в порядке, сообщалось 21 октября. 30 октября депутат Госсобрания республики от КПРФ Мария Дёмина, входившая в число тех, кто пытался ранее инициировать процедуру импичмента в отношении главы региона, пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на давление, шантаж и угрозы со стороны Барабанова.

3 ноября появились сообщения о том, что республиканская прокуратура начала в отношении последнего проверку, а 9 ноября Telegram-канал «Советник мистера Х» написал, что Валерий Барабанов замечен в прокуратуре РА.

«Не иначе как давал показания по делу депутата Дёминой. Быть может, результаты этой встречи подоспеют как раз к ближайшей сессии», – предположил канал.

В этот же день Валерий Барабанов покинул пост советника Хорохордина. Успел ли он на своём посту сделать хоть что-нибудь, неизвестно.