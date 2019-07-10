Неизвестный водитель протаранил «умный» дорожный знак в Бийске

Новости 16.11.2020 16:35 252

Неизвестный водитель сбил опору «умного» знака пешеходного перехода в Бийске, передаёт пресс-центр администрации города. Опора разломилась надвое, кронштейны остались целы, на проводах никакие детали не повисли. Поскольку виновник вместе с автомобилем с места аварии скрылся, сделан вывод о том, что транспортное средство от столкновения не пострадало.

Световые опоры, сигнализирующие водителям о подходящих к переходу людях, были установлены в Бийске осенью 2019 года. Они оснащены радарами, определяющими пешеходов, и световыми элементами, предупреждающими водителей о таковых красным светом. Напомним, что в планах краевого правительства значится также установка интеллектуальных дорожных систем и в Барнаульской агломерации.

Так, 16 ноября на (онлайн) пресс-конференции глава регионального Минтранса Александр Дементьев рассказал, что Алтайский край стал одним из немногих субъектов РФ, сумевших защитить заявку на федеральное финансирование разработки системы «умных» светофоров (для Барнаульской агломерации). На эти цели региону было выделено 30 млн рублей.

«Это – не то, что один «умный» светофорный объект, это – комплекс мероприятий, который нам должен позволить сделать движение более безопасным и, скажем так, ритмичным», – пояснил министр.

Проект в настоящее время находится на стадии разработки. До конца текущего года она должна быть завершена, после чего потребуется защитить проект в федеральном дорожном агентстве и экспертных ведомствах. Если защита пройдёт успешно, то за счёт федерального финансирования на территории Барнаула будет устанавливаться интеллектуальная транспортная система.