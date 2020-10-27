Почти тысяча километров дорог отремонтирована в Алтайском крае за год

Новости 16.11.2020 18:30 233

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) отремонтировано более 530 км дорог межмуниципальных, а также в Барнаульской агломерации, Новоалтайске и Бийске. Всего отремонтировано чуть менее 900 км дорог. Об этом рассказал глава Минтранса Алтайского края Александр Дементьев на прошедшей 16 ноября (онлайн) пресс-конференции.

По словам министра, пандемия на дорожную отрасль практически никак не повлияла, показатели, предусмотренные нацпроектом, достигнуты в полном объёме. На следующий год перешли некоторые объекты на 1,5 млрд рублей. На начало текущего года дорожный фонд составлял немногим более 10,6 млрд рублей, на начало января 2021 года планируется почти 11 млрд, однако затем ещё будет проводиться работа по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета. Например, в 2020 году дополнительно было получено около 2,5 млрд рублей. Кроме того, благодаря передаче дороги Рубцовск – Кулунда в федеральную собственность, краевой бюджет экономит порядка 150-300 млн рублей в год. По нацпроекту Алтайский край в 2020 году получил порядка 5,5 млрд рублей. Эти средства практически 50/50 выделены из федерального и краевого бюджетов. На следующий год распределение средств будет примерно таким же.

В Барнауле реконструирована улица Попова от Власихинской до Трактовой. На региональной дороге – шоссе Ленточный бор – тоже выполнялось расширение до четырёх полос, а также реконструкция моста. В Барнауле в 2021 году запланирована работа на 19 объектах, однако министр отметил, что дело не в сокращении финансирования, а в масштабности и сложности самих объектов, которые в силу этого оказались дорогостоящими. Что касается дорог межрегионального значения, то их в крае более 8000 км, более 1300 км из них – грунтовые и только 2700 км – асфальтобетонные. Остальные дороги – щебёночные. Рамки финансирования ограничены, но, по словам Александра Дементьева, министерство старается распределить средства оптимальным образом.

Глава алтайского минстроя также рассказал, что курирующий нацпроект зампред правительства РФ поручил законтрактовать все объекты, предусмотренные до конца 2021 года и часть объектов 2022 года. Такое заблаговременное контрактование позволяет привлечь существенные средства из федерального бюджета.