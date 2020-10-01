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Депутат Осипов стал единственным кандидатом на пост бизнес-омбудсмена в Алтайском крае

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально представил краевому парламенту кандидата на пост уполномоченного по правам предпринимателей, сообщили в АКЗС. Как и предполагал «Политсибру», им стал депутат, глава правового комитета Андрей Осипов.

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В АКЗС уточнили, что этот вопрос планируют рассмотреть на очередной сессии в пятницу, 27 ноября.

Если большинство депутатов поддержат кандидатуру Осипова, то он сменит на этом посту Павла Нестерова.

Напомним, Нестеров сообщил о досрочной отставке 1 сентября. Предполагалось, что он отработает до конца октября. За это время правительству предстояло подобрать нового кандидата. Им стал в прошлом бизнесмен, а теперь депутат Андрей Осипов.  

Но несколько крупных бизнес-объединений (с ними обязательно должны согласовать будущего защитники прав предпринимателей) заявили, что хотели бы видеть на этом посту кого-то другого. После нескольких недель взаимные претензий и обвинений стороны сели за стол переговоров и, видимо, договорились. Но назначение пришлось перенести на конец ноября. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба АКЗС

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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