Депутат Осипов стал единственным кандидатом на пост бизнес-омбудсмена в Алтайском крае

Новости 16.11.2020 16:00 288

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально представил краевому парламенту кандидата на пост уполномоченного по правам предпринимателей, сообщили в АКЗС. Как и предполагал «Политсибру», им стал депутат, глава правового комитета Андрей Осипов.

Бизнес-объединения Алтайского края выступили против назначения Осипова на должность омбудсмена Новости 01.10.2020 13:57

В АКЗС уточнили, что этот вопрос планируют рассмотреть на очередной сессии в пятницу, 27 ноября.

Если большинство депутатов поддержат кандидатуру Осипова, то он сменит на этом посту Павла Нестерова.

Напомним, Нестеров сообщил о досрочной отставке 1 сентября. Предполагалось, что он отработает до конца октября. За это время правительству предстояло подобрать нового кандидата. Им стал в прошлом бизнесмен, а теперь депутат Андрей Осипов.

Но несколько крупных бизнес-объединений (с ними обязательно должны согласовать будущего защитники прав предпринимателей) заявили, что хотели бы видеть на этом посту кого-то другого. После нескольких недель взаимные претензий и обвинений стороны сели за стол переговоров и, видимо, договорились. Но назначение пришлось перенести на конец ноября.