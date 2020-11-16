Депутат Осипов стал единственным кандидатом на пост бизнес-омбудсмена в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально представил краевому парламенту кандидата на пост уполномоченного по правам предпринимателей, сообщили в АКЗС. Как и предполагал «Политсибру», им стал депутат, глава правового комитета Андрей Осипов.
В АКЗС уточнили, что этот вопрос планируют рассмотреть на очередной сессии в пятницу, 27 ноября.
Если большинство депутатов поддержат кандидатуру Осипова, то он сменит на этом посту Павла Нестерова.
Напомним, Нестеров сообщил о досрочной отставке 1 сентября. Предполагалось, что он отработает до конца октября. За это время правительству предстояло подобрать нового кандидата. Им стал в прошлом бизнесмен, а теперь депутат Андрей Осипов.
Но несколько крупных бизнес-объединений (с ними обязательно должны согласовать будущего защитники прав предпринимателей) заявили, что хотели бы видеть на этом посту кого-то другого. После нескольких недель взаимные претензий и обвинений стороны сели за стол переговоров и, видимо, договорились. Но назначение пришлось перенести на конец ноября.
Павел Нестеров должен был покинуть пост в конце октября. Задержится как минимум на месяц