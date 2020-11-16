«Можем быстро». Во сколько обойдется строительство ковидного госпиталя в Барнауле?

Строительство нового ковидного госпиталя обойдется из расчета 20 тысяч за квадрат (без учета оборудования). Пока финансирует проект предприниматель Владимир Отмашкин.

Он же выкупил здание и у прежнего собственника, сумма сделки не называется, однако здание ПосудаЦентра неоднократно выставляли на продажу, в октябре 2020 года, по информации ИД "Алтапресс" его пытались продать за 189 млн рублей.

На каждый этап стройки требуются деньги: на расчистку помещений, на исследование кровли, на покупку сэндвич-панелей для ограждающих стен, на технику и даже устройство строительного городка, чтобы рабочие могли переодеваться, обедать и отдыхать.

«За эти две недели юридических согласований мы залили 2,5 тыс. кв. полов, сейчас демонтировали часть стен и перегородок. Это промышленное здание, поэтому теплотехнические показатели не рассчитаны на медучреждение. Этот вопрос решается, например, сейчас на объекте монтируются сэндвич-панели. По третьему блоку нужно создавать тепловой контур и выполнить требования пожарных», - рассказал "Толку" Владимир Отмашкин.

И все это необходимо сделать в сжатые сроки. Поэтому в минувшую субботу, 14 ноября, в здании теперь уже бывшего ПосудаЦентра прошло выездное совещание. В нем участвовали мэр Барнаула Вячеслав Франк, гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин, руководитель «Алтайгражданпроекта» Владимир Колотов, представитель Роспотребнадзора Лариса Зубова, члены ОНФ.

Как говорят строители, быстро построить можно. Правда только при условии, что у будущего ковидного госпиталя появится заказчик как юридическое лицо. Пока него нет, вопросы решаются в ручном режиме.

«Мы подготовили рабочую схему взаимодействия всех структур для строительства госпиталя в Барнауле», - рассказал собравшимся Владимир Отмашкин, который имея громадный опыь строительства в том числе социальных объектов, по умолчанию взял на себя роль генподрядчика.

В документе показаны ответственные за проектирование сетей, строительство, отделочные работы, монтаж металлических конструкций, электрики, водопровода, системы вентиляции. Назван даже тот, кто организует вывоз мусора.

Дело – за схемой четкого взаимодействия друг с другом и главенствующей структуры для решения оперативных вопросов.

«Эта схема показывает блок «солдат» и обеспечения. Ведь мы должны не только строить, но и людей кормить, выстроить систему медконтроля, для этого зонировать территорию. Единственное, чего нет в этой схеме - заказчика работ», - добавляет Отмашкин.

Но и согласовать этот момент на рабочей встрече, увы, не удалось. Представителей регионального минздрава на ней не было. Хотя, к примеру, предварительную планировку помещений согласовывали именно с этим ведомством. Если ее утвердят окончательно и хотя бы без серьезных замечаний, можно будет начать строить перегородки и приступить к детальному проектированию инженерных сетей. То есть чертить, а затем подводить к каждому помещению свет, воду, канализацию и вентиляцию.

Однако для того, чтобы запустить госпиталь, еще потребуется закупка медицинского оборудования, штат медработников. Пока не ясно, на каких условиях правительство возьмет помещение под госпиталь в аренду. Эти и другие моменты предполагалось обсудить на встрече, ведь предполагается, что именно это ведомство станет юридическим заказчиком. Именно оно отвечает за обеспечение жителей края медицинской помощью.

Тем временем, сами строители не дожидаясь окончания юридических разбирательств, установили стенд, на котором в ежедневном режиме обновляются данные о количестве заболевших коронавирусом и умерших. Говорят, что для них это самый главный мотиватор, чтобы закончить стройку быстрее.