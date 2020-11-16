О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

Утверждён проект обхода Барнаула стоимостью почти 50 млрд рублей

Новости
1001
2

Проект обхода Барнаула утверждён (как техническая, так и сметная части). Стоимость объекта в ценах 2019 года составляет около 49 млрд рублей. Об этом на прошедшей 16 ноября (онлайн) пресс-конференции рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

«Объект – большой, интересный, но, к сожалению, дорогостоящий, поскольку предусматривает не только строительство достаточно протяжённого участка дороги, но и путепроводы в разных уровнях, и – самое главное – строительство ещё одного моста через Обь, который нам бы очень даже не помешал и разгрузил город, а также убрал транзитный транспорт и связал наши три федеральные трассы», – рассказал глава алтайского Минтранса.

По словам министра, в настоящее время изымаются земельные участки, чтобы объект можно было сразу начать строить, если появятся инвестиции или субсидии из федерального бюджета. Участков изымается много, притом, самых разнообразных – начиная от 25 кв. м и заканчивая десятками «соток». Некоторые выделенные территории входят в проект целиком, другие – частично. Работа по их выделению всё ещё ведётся, закончить её планируется в ближайшие год-два.

При этом Александр Дементьев отметил, что это можно продолжать делать и после начала строительства, а в обозначенные сроки можно будет уложиться, если дело не будет осложняться судебными разбирательствами.
Свыше 100 земельных участков будут изъяты для строительства Барнаульского обхода

Свыше 100 земельных участков будут изъяты для строительства Барнаульского обхода

Новости

Стоимость компенсации предстоит определить позднее

208

Автор: Политсиб.ру

Фото: Скриншот видео

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (2)

1000

Гость

Во время пандемии, когда экономика страны в упадке, тем более в нашем дотационном крае, закопать 50 млрд рублей!!! А медикам за спасение наших жизней заплатить нечем.

Ответить
гость

в связи с переходом трассы Павлодар- Павловск в разряд федеральных по ней вырастет грузопоток и направлять его надо по северному обходу Барнаула (минуя Новоалтайск)

Ответить