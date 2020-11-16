Утверждён проект обхода Барнаула стоимостью почти 50 млрд рублей

Проект обхода Барнаула утверждён (как техническая, так и сметная части). Стоимость объекта в ценах 2019 года составляет около 49 млрд рублей. Об этом на прошедшей 16 ноября (онлайн) пресс-конференции рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.
«Объект – большой, интересный, но, к сожалению, дорогостоящий, поскольку предусматривает не только строительство достаточно протяжённого участка дороги, но и путепроводы в разных уровнях, и – самое главное – строительство ещё одного моста через Обь, который нам бы очень даже не помешал и разгрузил город, а также убрал транзитный транспорт и связал наши три федеральные трассы», – рассказал глава алтайского Минтранса.
По словам министра, в настоящее время изымаются земельные участки, чтобы объект можно было сразу начать строить, если появятся инвестиции или субсидии из федерального бюджета. Участков изымается много, притом, самых разнообразных – начиная от 25 кв. м и заканчивая десятками «соток». Некоторые выделенные территории входят в проект целиком, другие – частично. Работа по их выделению всё ещё ведётся, закончить её планируется в ближайшие год-два.
Стоимость компенсации предстоит определить позднее
в связи с переходом трассы Павлодар- Павловск в разряд федеральных по ней вырастет грузопоток и направлять его надо по северному обходу Барнаула (минуя Новоалтайск)
95% транспорта на дорогах города - личные автомобили. Каждое утро люди на машинах едут на работу и стоят в пробках. Вместо того, чтобы расширять узкие улицы города, как во всех нормальных городах, они строят никому ненужную дорогу ради двух машин
Во время пандемии, когда экономика страны в упадке, тем более в нашем дотационном крае, закопать 50 млрд рублей!!! А медикам за спасение наших жизней заплатить нечем.