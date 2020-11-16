На каких улицах Барнаула теперь нельзя будет парковаться ночью?

В Барнауле для беспрепятственной работы дорожной техники ограничат парковку машин на некоторых улицах. Об этом рассказали в пресс-центр мэрии. Правда изменения коснутся не всех улиц, а только тех парковка на которых помешает работе дорожной техники.

Запреты коснутся следующих территорий:

с 20 ноября

нечетная сторона ул.Молодежной в районе здания №3, от здания №108а по пр-кту Комсомольскому до пр-кта Сибирского;

четная и нечетная стороны ул.Тимуровской, от малой проезжей части пр-кта Космонавтов до ул.Эмилии Алексеевой;

четная и нечетная стороны ул.Георгия Исакова, от ул.Покровской до малой проезжей части ул.Малахова;

четная и нечетная стороны ул.40 лет Октября, от ул.Петра Сухова до малой проезжей части пр-кта Космонавтов;

четная малая проезжая часть ул.Малахова, от ул.Гридасова до проезда Северного Власихинского;- четная малая проезжая часть Павловского тракта, от ул.Георгиева до ул.Попова;

четная сторона ул.Островского, от ул.Антона Петрова до дома №68е по ул.Островского;

четная малая проезжая часть ул.Малахова, от ул.Балтийской до проезда Северного Власихинского;

четная малая проезжая часть ул.Малахова, от ул.Взлетной до ул.Балтийской;

четная малая проезжая часть Павловского тракта, от ул.Георгиева до ул.Попова;

четная сторона ул.Островского, от ул.Антона Петрова до дома №68е по ул.Островского;- парковочная площадка в районе здания №105 по ул.Короленко.

С 4 декабря знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств в ночное время, планируется установить на следующих участках:

парковочный карман по нечетной стороне ул.Георгиева в районе здания №13 (КГБУЗ «Детская городская поликлиника №9»);

четная сторона ул.Петра Сухова в районе здания №62 (СШОР по спортивной гимнастике им.С.Г.Хорохордина);

четная сторона ул. 2-й Северо-Западной, от ул.Антона Петрова до парка «Арлекино».

В случае возникновения трудностей в уборке снега возможно введение ограничений на дополнительных участках, уточнили в мэрии.