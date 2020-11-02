Как продвигается переоборудование барнаульского «ПосудаЦентра» под ковидный госпиталь (ФОТО)

Новости 16.11.2020 12:40 523

14 ноября глава Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание в переоборудуемом под ковидный госпиталь ТЦ "ПосудаЦентр". Об этом сообщает пресс-служба мэрии. На месте событий побывал наш фотокорреспондент Олег Укладов.

В совещании участвовали также гендиректор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин, начальник отдела надзора за гигиеной труда Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова, генеральный директор проектного института «Алтайгражданпроект» Владимир Колотов и другие.

В настоящее время строители приступили к монтажу ограждающих конструкций – сэндвич-панелей, а также демонтажу внутренних конструкций. По словам Владимира Отмашкина, под госпиталь необходимо 8 000 кв. м. Объект состоит из трех блоков. Первый, где располагался «ПосудаЦентр», второй – административно-бытовые помещения, третий – новый блок, всего более 15 тысяч. кв. м. К настоящему моменту залито 2,5 тысячи кв. м полов, демонтирована часть конструкций, создаётся тепловой контур, ведётся утепление стен.

Также на объекте ведутся работы по вывозу оставшегося оборудования «ПосудаЦентра». В этом оказывают помощь волонтеры акции #МыВместе.