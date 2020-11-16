Плюс 236 и 9 смертей. Последние данные по коронавирусу на 16 ноября опубликовал алтайский оперштаб

Новости 16.11.2020 12:20 878

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые случаи зарегистрированы в следующих территориях: Барнаул – 39, Рубцовск – 35, Заринск – 19, Славгород – 10, Первомайский район – 9, Змеиногорский, Краснощековский, Локтевский, Шипуновский районы – по 7 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Калманский, Смоленский районы – по 6 заболевших, Благовещенский, Кулундинский, Курьинский, Рубцовский, Троицкий районы – по 5 заболевших, Бурлинский, Михайловский, Новичихинский, Тальменский районы – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Ключевской, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Волчихинский, Родинский, Топчихинский, Третьяковский, Тогульский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Алейский, Алтайский, Заринский, Зональный, Немецкий национальный район, Панкрушихинский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 22 919 человек, уже выздоровели 19 260 человек.

За весь период умерло 972 (+9 за сутки) человека. Тяжелое течение коронавирусной инфекции привело к смерти 478 (+7 за сутки) человек; иные причины – 490 (+2 за сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

По состоянию на 16 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 673 человека. Кроме этого, 1 961 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

Количество тяжелобольных – 618, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 169.

Минздравом края развернуто 5903 койки, к кислороду имеют подключение 3113, с ИВЛ – 503. Резервных коек 1266.

3 549 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1 272 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

На коронавирусную инфекцию обследовано 755 864 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 271,28 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4390 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований - 4890 за минувшие сутки.