Рубцовские чиновники обеспечили сироту некачественным жильём

Новости 16.11.2020 11:10 308

Уголовное дело по признакам халатности должностных лиц возбуждено в связи с выдачей сироте в Рубцовске непригодной для проживания квартиры. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, в мае 2015 года 28-летняя жительница города Рубцовска заключила договор найма жилого помещения с Главным управлением строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Алтайского края о предоставлении однокомнатной квартиры в городе Рубцовске в соответствии с законодательством об обеспечении жильем граждан, относящихся к категории дети-сироты.

Однако квартира изначально была построена с нарушением строительных и санитарных норм, поэтому в марте 2019 года суд обязал «Региональное жилищное управление» привести жильё в соответствие с проектной документацией и санитарными нормами. Однако решение суда исполнено не было, а сирота остаётся в квартире без водоснабжения и отопления.

Расследование уголовного дела продолжается.