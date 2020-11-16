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Заболеваемость коронавирусом в Сибири за неделю увеличилась на 8%

Новости
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На 8% за минувшую неделю 7-13 ноября увеличилось в Сибирском федеральном округе количество новых заразившихся COVID-19, передаёт информационный центр по борьбе с коронавирусом.

За неделю в Сибири заразились более 14 тысяч человек. Наибольший прирост зафиксирован в Республике Хакасия: +15%. Наименьший прирост наблюдается в Республике Тыва, а также Новосибирской и Иркутской областях: +7% в каждом из этих трёх регионов.

Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на следующие регионы:

  • Красноярский край – 17%
  • Иркутская область – 15%
  • Алтайский край – 12%
  • Новосибирская область – 11%
  • Омская область - 10 %
  • Кемеровская область – 10%

За неделю от коронавируса в Сибири умерли 315 человек, больше всего – в Красноярском (85 человек) и Алтайском (48 граждан) краях, а также в Иркутской области (81 пациент). Общее количество умерших в СФО за весь период пандемии составляет более 3,5 тысяч человек.

Выздоровело за неделю более 11,8 тысяч пациентов. Больше всего – в Красноярском крае (2106 человек). На втором месте находится Кузбасс (1859 пациентов), на третьем – Иркутская область (1779 граждан).

25% новых случаев протекают без клинических проявлений.
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Автор: Политсиб.ру

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