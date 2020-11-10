От новостей до собраний сочинений: зачем алтайским партиям сайты и о чем там пишут?

Аналитика 16.11.2020 10:43 459

Меньше года остается до выборов. В нынешних условиях есть много вопросов, как и когда будут проходить выборы, как придется поменять формат работы с избирателями и кандидатами, но понятно, что многое уйдет в онлайн. Вместе с экспертами «Политсибру» изучил партийные сайты и разобрался, зачем политикам «светиться» в Сети и кому стоит серьезно прокачать свои интернет-ресурсы.

Сайты уйдут в прошлое?

Уже несколько лет эксперты спорят, насколько актуален для партий такой канал коммуникации как сайт. Одни говорят, что все уходит в соцсети и мессенджеры, другие уверены, что политическим силам не стоит недооценивать этот ресурс. Еще пару-тройку лет назад все политические силы были озадачены созданием своих партийных ресурсов, сейчас многие процессы перешли в Facebook, Телеграм-каналы, личные аккаунты политиков.

«В какой-то момент показалось, что жизненный цикл сайтов подходит к концу, и политические коммуникации перемещаются в соцсети. Спустя довольно непродолжительный период времени и этот способ общения со сторонниками и избирателями был признан уходящим — всё ушло в мессенджеры. Сейчас картинка смазалась — сказалась пандемия, вернувшая в повестку разговоры о преждевременности отказа от партийных сайтов», - отмечает политолог, заместитель директора Центра прикладных исследований и программ Валерий Прохоров.

Алтайские политтехнологи уверены, что партийный сайт может стать стратегически важным каналом связи с избирателями и СМИ, если с ним грамотно поработать.

«От сайтов мы не отойдём. Сейчас его можно считать своеобразной точкой входа. Там размещается вся важная информация о партии, её кандидатах, партработе, там же находятся ссылки на социальные сети. Когда человек заходит на сайт, он хочет понять, что партия делает, кто ему может помочь или как ему пожаловаться. Поэтому три главные составляющие - это структура (кто есть кто), новости и кнопка для жалоб. Хотя последнее уже активно уходит в интернет и жалобы просто оставляют в комментариях», - считает Антон Понкрашев.

Удобная и понятная структура гарантирует дальнейшую эффективную коммуникацию в соцсетях, добавляет Константин Лукин.

«Сайт - это своего рода хранилище важной информации о партии и ее работе. Именно здесь человек должен найти нужные контакты, понять, кто представляет партию – это важно. Не стоит гнаться за большим наполнением новостной ленты или придумывать навороченный дизайн. Достаточно следить за повесткой, не забывать озвучивать позицию спикеров по актуальным вопросам, информировать о мероприятиях. Сайт должен быть удобным инструментом для всех его читателей – от журналиста до потенциального сторонника партии», - отметил политтехнолог.

У сайта много преимуществ, на нем можно публиковать длинные тексты, динамичную графику и другие вещи, которые не умещают соцсети. Именно поэтому, по мнению Понкрашева, для партий важно развивать и сайты, и соцсети.

«Сегодня одного без другого в политической жизни существовать не может», - заключил эксперт.

В Алтайском крае 27 региональных отделений партий, но только у пяти из них есть сайты. «Политсибру» вместе с политтехнологами оценил уровень и потенциал партийных интернет-ресурсов.

«Единая Россия»

Сайт алтайских единороссов недавно пережил небольшой апгрейд - «освежили» главную страницу и структуру. Этот ресурс можно назвать самым «строгим». Темно-синяя гамма, обилие людей в костюмах (и масках) на фото, очень сухая подача новостей – главные черты сайта ЕР.

Актуальность: Новостная лента единороссов самая обновляемая из всех партийных ресурсов, часто дублируются сообщения с официального сайта правительства или других структур, но и партийного контента достаточно. Подача информации очень сдержанная. В отличие от коммунистов или эсеров, в заголовках редко встретишь вопросы или метафоры, все четко и по факту. Но стоит отметить, что лента состоит из новостей именно регионального отделения с очень редкими включениями из федерального центра. Все разделы сайта заполнены, кроме «Приемной». Видимо, он находится в разработке.

Открытость: Кликнув на кнопку «Написать обращение», посетитель сразу попадает на страницу федерального сайта. Тут сначала нужно зарегистрироваться, только потом получится изложить суть просьбы или жалобы. Желающим вступить в партию также придется покопаться на сайте. Нужная вкладка есть в разделе «О партии». Сначала вас попросят заполнить заявление, чтобы стать сторонником ЕР, а уже потом (через полгода как минимум), возможно, примут в ряды единороссов. Впрочем, очень сомнительно, что будущие сторонники ЕР ищут путь в партию на сайте.

Полезность: Тем, кто не любит читать партийные сводки и сдержанные выступления, стоит заглянуть в фото и видеогалерею, там встречаются очень живые снимки и интересные репортажи. К примеру, как глава исполкома Денис Голобородько наряжает елку, а лидер алтайских единороссов садит ели. Много тематических подборок, к примеру, к Дню знаний. На фото будущие депутаты за школьной партой или с первой учительницей.

Константин Лукин: «Сайт единороссов работает лучше всего. Во-первых, здесь есть все, что нужно сторонникам партии, журналистам, избирателям, во-вторых, регулярно обновляется повестка, представлены мнения спикеров ЕР, фото и видео хорошего качества, и к тому же сайт очень удобен, а это немаловажно».

КПРФ

Сайт алтайских коммунистов тоже обновился совсем недавно. Теперь он выглядит гораздо современнее и, по признанию многих, стал намного удобнее. Стоит отметить и интерактивность ресурса – здесь можно посмотреть архивное видео и изучить любопытную инфографику (например, снижающееся в регионе за последние 20 лет количество врачей и школ).

Актуальность: Коммунисты очень внимательно обновляют новостную ленту, в день может выйти до трех новостей. Это очень неплохой показатель для партийного ресурса. В КПРФ не изменяют своему стилю в подборе иллюстраций к материалам, часто это советские плакаты с Лениным или «фирменными» призывами от КПРФ, а также карикатуры. На сайте традиционно много региональных новостей об акциях партийцев, выступления краевых депутатов и другие материалы. Лента не пестрит портретами Геннадия Зюганова, но все же информация от ЦК появляется на сайте регулярно. Впрочем, придирчивый читатель может отсортировать ленту по интересам с помощью кнопок сбоку.

Познакомиться с главными алтайскими коммунистами можно в разделе «Лица партии». Он хорошо оформлен и продуман, однако пытливый пользователь сразу поймет, что некоторых лиц все же не хватает. Фракция КПРФ в АКЗС представлена только тремя персоналиями, а о представителях партии в Барнаульской гордуме и других муниципалитетах упоминаний нет вообще, но спишем это на то, что после обновления сайта не все данные успели загрузить.

Открытость: Чтобы написать обращение или вступить в партию, далеко ходить не нужно, обе кнопки очень заметны и размещены в самой шапке сайта. Обращение можно отправить вообще за один клик, а чтобы заявить о желании примкнуть к КПРФ, нужно ответить на четыре коротких вопроса, указать свои данные и отправить заявку. Быстро и удобно.

Полезность: Пожалуй, стоит отметить раздел «Библиотека». Здесь представлены хрестоматийные труды отцов коммунизма, причем подборка разделена на уровни - от начинающих до знатоков.

Константин Лукин: «Сайт коммунистов отличает креативная подача, у них есть свой стиль в оформлении и написании новостей, к тому же ресурс совсем недавно обновился и стал выглядеть очень современно. Но коммунисты явно делают больше, чем рассказывают у себя на сайте, а задача партийного ресурса именно освещение деятельности партии, ее позиции по разным вопросам. Тут однозначно недоработка пресс-службы».

«Справедливая Россия»

Сайт алтайских справедливороссов особо не менялся уже несколько лет, но за счет понятной навигации и ненавязчивого дизайна он не теряет актуальности. Главная страница пестрит портретами и цитатами лидера СР Сергея Миронова, так, что даже не всегда понятно, где вообще алтайские активисты.

Актуальность: С новостями у справедливороссов проблем нет. Они всегда особое внимание уделяют отчетам о работе с обращениями граждан – регулярно публикуют письма и ответы партийцев по этим запросам. Очень много информации о краевых и федеральных инициативах, которые предлагает партия. Второе, что бросается в глаза после «обилия» Миронова, – сообщения с выступлениями главного «хедлайнера» краевых эсеров Александра Молотова. Руководитель фракции в АКЗС действительно отличный спикер, поэтому такая цитируемость вполне объяснима.

Открытость: Вступить в СР через сайт не так просто, как в КПРФ, к примеру. Нужно открыть раздел «Контакты», найти там нужную строчку, скачать анкету и учетную карточку, заполнить все это и, видимо, отправить по адресу регионального отделения. Да и чтобы отправить обращение, сначала придется найти нужные контакты на сайте.

Полезность: У «Справедливой России» один из самых заполненных разделов с лицами партии. И пусть не о всех депутатах есть подробные данные, но полнота информации впечатляет.

Константин Лукин: «Сайт справедливороссов - это голые пресс-релизы, на мой взгляд. Сайт собран таким образом, что сообщения о работе, проектах теряются внизу страницы или нужно листать бесконечную ленту. Очень мало спикеров – рябит от портретов Миронова, Молотова, а также лидера алтайских эсэров Александра Терентеьва. Иногда в ленте мелькает барнаульский депутат Оксана Молодых. Мне кажется, что сайт нуждается в переработке».

ЛДПР

Сайт алтайских «жириновцев», наверное, можно назвать самым «праздничным» - новостей с поздравлениями там гораздо больше, чем сообщений о работе регионального отделения.

Актуальность: День тренера, автомобилиста, работников дорожной службы или пищевой промышленности - партийцы максимально внимательно относятся ко всем праздничным датам в календаре. Активисты ЛДПР поздравляют и вручают подарки с партийной символикой чуть ли не каждую неделю, и не забывают отчитываться об этом на сайте. При этом сложно найти в ленте выступления краевых депутатов по актуальным вопросам или другие новости о работе регионального отделения. Заметно, что в партии стараются обновлять ленту, как можно чаще, используя любой информационный повод, однако вряд ли можно считать сайт алтайских либерал-демократов поставщиком новостей.

Но отметим один из плюсов - все депутаты и руководители реготделения представлены в разделе «Контакты», хоть и немного в хаотичном порядке.

Открытость: Кнопка «Вступить в партию» на сайте не всегда работает, а чтобы написать обращение, нужно кликнуть на специальную строчку во вкладке «Контакты». В общем, можно и передумать, пока ищешь все эти функции на сайте.

Полезность: В разделе «Партия», кроме информации о лидере Владимире Жириновском, а также представителях либерал-демократов во власти, есть очень подробная история ЛДПР от декабря 1989 года до настоящего времени.

Антон Понкрашев: «Сайт реготделения ЛДПР недавно пережил апгрейт, но ничего кардинально там не поменялось. Как было ощущение, что сайт из 2006 года, так и осталось».

«Яблоко»

Сайт алтайских «яблочников» на фоне других партийных ресурсов выглядит крайне неактуально, но демократы все равно стараются обновлять новостную ленту и не запускать один из каналов связи с избирателями.

Актуальность: Сайт больше рассказывает о ситуации в стране и мире, чем о жизни самой партии. Чтобы увидеть краевые новости, можно открыть специальную вкладку, однако и здесь только перепечатки с разных информационных ресурсов. Самая свежая партийная новость на сайте за 2 октября. Пресс-служба сообщает, что теперь приемная «Яблока» есть в Славгороде.

Открытость: Чтобы вступить в ряды алтайских демократов, нужно заполнить специальную анкету. Она опубликована на сайте в разделе «Информация». Формы для обращения в «Яблоко» на сайте как таковой нет, однако есть кнопка «Обратная связь», это вполне можно считать одним из вариантов обращения. Зато у «Яблока» есть отдельная и очень заметная вкладка «Как помочь партии», здесь указаны все возможные способы перечисления денег и нужные реквизиты.

Полезность: Если вы не знали или просто забыли, кого и когда «яблочники» выдвигали в депутаты, то все кандидаты собраны на сайте в разделе «Информация» с фото и биографиями.

Константин Лукин: «Сайт «Яблока» - очень странный ресурс. Выглядит несовременно, никакой системной работы с ним не ведется. Хаотичный набор информации, новостей и всего остального. Он неудобен ни для журналистов, ни для сторонников».

Любопытно, что по оценке издания «Актуальные комментарии» (которая была опубликована в июле 2020 года) положительную динамику показывают сайты «Единая Россия», КПРФ и «Яблоко». Например, по посещаемости и ряду других показателей. А вот алтайские эксперты хвалят только ЕР и КПРФ.

Можно долго рассуждать об эффективности и нужности такого канала связи как партийный сайт, но за год до выборов однозначно стоит усилить и этот ресурс.