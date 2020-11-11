Очередные потери. В выходные Алтайский край лишился еще двух известных людей

Новости 16.11.2020 9:40 593

О смерти известного композитора 14 ноября Виктора Стрибука сообщил сайт театра Драмы.

«Виктор Семёнович сотрудничал с нашим театром с 1998 года как театральный композитор. С 2000 был заведующим музыкальной частью театра, музыкальным руководителем постановок», - написали на сайте.Создатель музыкального оформления к спектаклям «Тартюф», «Снежная королева», «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и её дети», «Гамлет», «Генералы песчаных карьеров», «Слишком женатый таксист», «Папа в паутине», «Морозко», «Чайка», «Пиковая дама», «Отелло», «Бидерман и поджигатели», «Войцек», «На всякого мудреца довольно простоты», «Женитьба», «До третьих петухов», «Орфей спускается в ад» и других.С 2015 года стал заведующим музыкальной частью Алтайского государственного театра для детей и молодёжи имени В. С. Золотухина. Но продолжал сотрудничать с театром Драмы.

В воскресение, 15 ноября, пресс-секретарь регионального минобра Елена Владимирова рассказала о смерти директора гимназии №27 Василия Пирожкова. «Умер лучший директор, лучшей школы, куда вы все мечтали водить своих детей!» - написала она в facebook.

Бывшие ученики и родители нынешних учеников написали на своих страницах слова соболезнований.

«Школа потеряла хозяина. Жалко до слез… Пока Макс учился в гимназии, у нас не было поборов. Ну как-то, Василий Петрович, сам находил возможность ремонта в школе: замены всех окон на пластик, стадион с травмобезопасным покрытием, лыжная баз (школьные лыжи и ботинки для физры выдавались), классы с компьютерами, проекторами и другой техникой. К нему всегда можно было попасть на приём. Знаете, даже охранникам было дано указание не только не впускать посторонних, но и не выпускать детей, пока они полностью не застегнуться, оденут шапку и завяжут шарф. Даже, если с родителями ребёнок. Это настоящий директор. Мне кажется, 27 гимназия и Пирожков В.П. Единое целое. И Василий Петрович всегда будет директором 27 гимназии. Это его детище, которое он холил и лелеял. Царствия небесного, Вам, директор», - написала Ольга Козодой.