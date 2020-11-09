Политическая хроника недели: в ЛДПР обнажили конфликт, Новиков ушел в отставку, а создатель паблика Barnaul22 рвется в ОПАК

Новости 16.11.2020 9:18 500

Прошедшая неделя была богата на события. В топе политических новостей – выход из ЛДПР одного из самых ярких сторонников партии Евгении Боровиковой. Ее уход обнажил конфликт в региональном отделении. Скандально известный глава Октябрьского района Вячеслав Новиков покинул свой пост, на его место уже утвердили нового руководителя. Об этих и других событиях в хронике «Политсибру».

Конфликт в ЛДПР вышел наружу

Депутат Алтайского Заксобрания, бывший координатор регионального отделения ЛДПР Евгения Боровикова покинула партию из-за внутренних конфликтов. Она написала заявление о выходе из ЛДПР, в которой состояла более 14 лет.

Основная причина ухода – несогласие с политикой, которую проводит нынешний лидер партячейки Максим Крайн. Евгения Боровикова считает, новое руководство просто не умеет работать «в полях» и не слышит людей, а также не проводит предвыборной работы.

Депутат заявила, что остается верной принципам партии, но больше участвовать в жизни алтайских «жириновцев» не может - «чаша терпения переполнена».

Глава регионального отделения ЛДПР Максим Крайн в своем комментарии «Политсибру» заявил, что ЛДПР пытаются дискредитировать. Он признал, что многие были недовольны его приходом (Крайн приехал на Алтай в январе 2020 года по назначению федерального руководства – прим.ред), однако, по его словам, тем, кто на самом деле хочет работать, в партии не отказывают.

О конфликте в ЛДПР в своем Теlegram-канале высказался депутат-единоросс Иван Мордовин.

«Внутренние разборки, судебные тяжбы и более чем скромные результаты на муниципальных выборах — вот до чего дошла некогда очень активная и организованная ячейка ЛДПР в нашем регионе», — сказал депутат.

Новиков ушел в отставку

Глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков ушел со своего поста. С 11 ноября его место займет экс-глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников.

По данным «Политсибру», Новикова настоятельно попросили написать заявление об уходе. Напомним, ранее чиновник, оказался в центре скандала с лишением его водительских прав. Он отказался пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, когда его задержали сотрудники ГИБДД. Затем было повторное задержание, и суд назначил Новикову 10 суток ареста. Тот неоднократно пытался оспорить это решение, но безуспешно.

Перед выборами обновят схему округов

В алтайском избиркоме предложили скорректировать схему одномандатных избирательных округов на выборах в АКЗС. Для это потребуется «отрезать» часть одного «переросшего» барнаульского округа в пользу соседних.

По словам председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, все округа сформированы так, чтобы в среднем там проживало около 55,5 тысяч избирателей (+/- 10%). Но округ № 22 (часть Индустриального района Барнаула) в последние годы значительно перерос - по данным на 1 июля 2020 года здесь зарегистрировано 76,5 тысяч избирателей (на 1 января 2016 года было 59,3 тысячи).

И по закону отклонение от средней нормы представительства более чем на 20% нужно корректировать. От округа № 22 «отрежут» несколько домов или улиц в пользу смежных 23-го (часть Индустриального района Барнаула), 24-го и 25-го (оба находятся в Ленинском районе Барнаула).

Этот вопрос депутаты АКЗС рассмотрят на сессии 27 ноября.

Куреленок собрался в ОПАК

Создатель паблика Barnaul22 «Вконтакте», предприниматель Алексей Куреленок намерен попасть в состав Общественной палаты Алтайского края. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. По данным «Банкфакса», в палату, сформированную некоторое время назад, сейчас действительно идет отбор нового общественника в ОПАК в связи с выходом одного из членов.

Куреленок считает, что имеет четкое понимание того, как резко усилить развитие в целом юга Сибири, но пока для этого нет предпосылок. В ближайшем будущем все может измениться, полагает он.

Назначен новый глава управления лесами

Новым начальником управления лесами Алтайского края и замглавы регионального Минприроды назначен Андрей Стрелковский, сообщает «Банкфакс». С лета 2020 года, после возбуждения уголовного дела в отношении своего предшественника Владимира Черных, он исполнял обязанности руководителя. Также источники агентства сообщили о появлении претендента на вакантное кресло министра природных ресурсов и экологии Алтайского края. На этот пост рассматривается вариант назначения министром главы Алейска Иван Маскаев.