Более 600 тяжелобольных. Как Алтайский край проходит пандемию коронавируса.

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 238 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 150 пациентов, умерло 9 человек, от COVID-19 - 5.

Новые случаи подтверждены в следующих территориях: Барнаул – 57, Бийск – 21, Рубцовск – 20, Заринск – 9, Новоалтайск, Благовещенский, Павловский район – по 7 заболевших, Тальменский район – 6, Белокуриха, Кулундинский район – по 5 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Локтевский, Михайловский, Рубцовский, Троицкий, Шипуновский районы - по 4 заболевших, Славгород, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Ключевской, Кытмановский, Первомайский, Смоленский, Третьяковский, Усть – Калманский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Поспелихинский, Советский, Солонешенский, Топчихинский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Новичихинский, Панкрушихинский, Суетский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы– по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 22 683 человека, уже выздоровели 19 080 человек. За весь период умерло 963 (+9 за сутки) человека, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 471 (+5 за сутки) человек; иные причины привели к смерти – 488 (+4 за сутки) человек; на экспертизе – 4 человека.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 626 человек. Кроме этого, 1 977 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 4 человека находятся там по другим обстоятельствам. 3 584 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 1 253 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

Количество тяжелобольных – 629, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 175.

Минздравом края развернуто 5903 койки, к кислороду имеют подключение 3113, с ИВЛ – 503. Резервных коек - 1296.

На коронавирусную инфекцию обследовано 751474 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 273,07 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5588 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований - 5996 за минувшие сутки.